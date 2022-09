Vierde keer goede keer voor groene trui Mads Pedersen na rimpelloze dag voor leider Remco Evenepoel

De nul is weg voor Mads Pedersen. In Montilla demonstreerde de ex-wereldkampioen van Harrogate 2019 wat voor een machtsspurter hij is. Het werd vierde keer goede keer voor de 26-jarige Deen, die ook de groene trui wordt van deze Vuelta. Leider Remco Evenepoel kende een rustige dag en haalde zijn achtste rode trui op.

Hoe kwam de zege tot stand?

Zoals verwacht in de sprint bergop. Het werd na het eerste openingsweekend en Cabo de Gata van woensdag pas de vierde spurt van deze Vuelta. Voor Mads Pedersen was het de 25ste profzege uit zijn carrière. Eerder dit seizoen won hij uit de vlucht ook nog een Touretappe in Saint-Etienne. In het eerste gedeelte van deze Vuelta was hij ook al drie keer tweede.

Het was zo’n etappe als de woensdagrit die qua koersverloop geschiedenisloos was. Ook nu weer kregen drie renners al van de eerste kilometer de vrije ruimte. Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH) en Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) mochten wat in de kijker rijden, maar kregen niet te veel voorsprong. Trek-Segafredo nam meteen de controle over de wedstrijd en Team BikeExchange-Jayco kwam zeer snel te hulp.

Het eerste uur werd 45,1 km gehaald, wat minder is dan woensdag in de klimetappe. Het peloton hield de drie vluchters nauwlettend in het oog. 3’50” kon, maar veel hoger mocht de voorsprong niet van generaal Mads Pedersen, die wou en zou sprinten voor de dagzege. Zijn knecht Julien Bernard, diens Franse landgenoot Thomas Champion (voor Bryan Coquard) en Luke Durbridge (voor Kaden Groves) menden het peloton. De ploeg van de Roodhoofts hield zich lang afzijdig, tot op vijftig kilometer van de streep. Ook Bora-hansgrohe reed mee in functie van Danny van Poppel.

Op dik 20 km van het einde kwam Trek-Segafredo massaal naar voren om de kloof bijna volledig dicht te knallen. Israel-Premier Tech zette zich daar al even georganiseerd achter, met Patrick Bevin en Daryl Impey als potentiële dagwinnaars. Het peloton kwam op 16 km van de streep tot op 19 seconden en begon dan een spelletje kat en muis met de drie vluchters. Julius van den Berg liet het lopen en Bou en Okamika feliciteerden elkaar met de lange vlucht. De voorbereiding voor de sprint begon dus op 9,5 km van de streep, al bleven ze eerst nog allemaal in formatie breed over het midden van de weg sjezen richting het hoger gelegen Montilla. Helemaal rechts zat voor het eerst sinds lang ook Alpecin-Deceuninck goed gegroepeerd, met Jay Vine op kop en Meurisse er direct achter.

Wat deden de favorieten?

Het was voor Evenepoel een van de eenvoudigste dagen als leider. Het was ook zijn eerste en misschien enige dag met koershandschoentjes aan om de binnenkant van zijn rechterhand te laten helen. Een souvenir van de val in de donderdagrit. De enige opdracht was zonder kleerscheuren binnenkomen. Ook zijn concurrenten probeerden zonder veel problemen de dag door te komen en zich in alle stilte voor te bereiden op komend weekend, hoog in de bergen van Andalusië.

Juan Ayuso had wel niet bepaald een gemakkelijke morgen. De nog altijd maar 19-jarige Spanjaard testte positief op een pcr-test, waarmee de ploegdokter naar de UCI-collega en de dokter van de organisatie trok om te overleggen. Omdat de CT-waarde hoog was, besloten de medici dat hij op het einde van een infectie zit en hij zo goed als niet meer besmettelijk is. Daarom startte de nummer zes van deze Vuelta vanmiddag toch. Het geval is vergelijkbaar met Bob Jungels (AG2R-Citroën) voor de start van de Tour de France in Kopenhagen. Uiteindelijk kreeg ook de Luxemburger groen licht en won hij voor zijn werkgever na een lange solo de bergetappe naar Châtel.

Bij UAE Team Emirates hebben ze in de vrachtwagen een eigen pcr-labomachine. Om de twee dagen testen ze intern, onafhankelijk van de door de organisatie opgelegde testen op de rustdagen en voorafgaand aan de start in Utrecht.

Sommigen vragen zich ook af waarom Ayuso het wit van Remco Evenepoel draagt en niet Carlos Rodriguez, die als vijfde een plaatsje voor hem staat in de stand. Dat komt doordat een nationale trui voorrang heeft op een trui die je eigenlijk niet toebehoort. Organisator Unipublic zondigde wel al tegen dat reglement toen Rodriguez de dag voor de tijdrit de jongerentrui kreeg aangereikt en niet Ayuso.

Wat deden de Belgen?

Jimmy Janssens kwam vijftig kilometer van Montilla op de kop van het peloton meehelpen om toch zeker te zijn dat deze dertiende rit op een massaspurt zou eindigen.

Voor Tim Merlier waren de laatste vijf kilometer te slopend om een rol te spelen in deze machtsspurt bergop. Hij zakte er de laatste kilometer door. Maxim Van Gils (Lotto-Soudal) werd met een achtste plaats de eerste Belg. Jan Bakelants finishte als tweede Belg op een zeventiende plaats.