Afghaanse beschuldigt talibanfunctionaris van verkrachting in filmpje

In een filmpje op sociale media beschuldigt een 25-jarige vrouw een hooggeplaatste talibanfunctionaris van verkrachting en mishandeling. De vrouw werd intussen opgepakt.

‘Hij verkrachte me elke nacht. Elke avond sloeg en martelde hij me’, getuigde een 25-jarige Afghaanse geneeskundestudente op sociale media over haar ex-man en voormalig woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken Saeed Khosty. Eerder dit jaar werd de studente, die zichzelf Ereha noemt in het filmpje, verplicht om met hem te trouwen. ‘Ik wist niet wat ik moest doen. Hij filmde alles en wilde de beelden verspreiden’, zei ze in tranen. De beelden van haar getuigenis werden massaal verspreid op sociale media.

Door het filmpje online te posten, nam ze een enorm risico in het land waar de taliban de plak zwaait. ‘Nadat ik deze video heb gepubliceerd, is het mogelijk dat niemand me nog terugziet’, zei ze. Ze vond dat ze niet langer kon zwijgen. ‘Het is beter om één keer te sterven, dan duizend keer te sterven’, aldus de geneeskundestudente.

Na de opname probeerde Ereha naar het buitenland te vluchten. Ze werd gearresteerd aan een grenspost nabij Pakistan en teruggebracht naar de hoofdstad Kaboel. Het is onduidelijk waar ze nu is.

#JusticeForEleha

Haar video bracht de hashtag #JusticeForEleha op gang. Volgens de ngo Human Rights Watch illustreert dat hoe vrouwen moeten teruggrijpen naar sociale media om geweld aan te kaarten. ‘Sinds de taliban de macht overnamen in augustus 2021, hebben ze systematisch structuren afgebouwd die geweld tegen vrouwen en meisjes kunnen aankaarten.’ De ngo vindt de getuigenis van Eleha erg aannemelijk en vraagt zich af hoeveel gelijkaardige cases onder de radar blijven.

Saeed Khosty reageerde intussen al op de video. Hij ontkent alle aantijgingen en zegt dat ze intussen weer gescheiden zijn. Khosty excuseert zich tegenover de taliban omdat hij zonder hun toestemming huwde met een vrouw die ‘religieuze gebruiken en de heilige Koran’ ten schande bracht.