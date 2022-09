Prinses Astrid vol lof over toekomstige schoonzoon: ‘Veel gelijkenissen met zijn schoonvader’

Prinses Astrid en haar echtgenoot Lorenz kijken uit naar het huwelijk van hun dochter Maria Laura. Zij trouwt op 10 september in Brussel met haar partner William Isvy.

Prinses Astrid zegt de keuze van haar dochter te begrijpen: ‘William toont veel gelijkenissen met Maria Laura’s vader, Lorenz. En mijn dochter heeft altijd veel bewondering gehad voor haar vader’, verklaarde Astrid vrijdag in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in hartje Brussel, waar het huwelijk zal plaatsvinden.

Prinses Astrid en prins Lorenz zeggen erg uit te kijken naar het huwelijk. Hun dochter stond er volgens hen op om in Brussel te trouwen, terwijl zij en haar partner in Londen wonen en werken. Familie en vrienden zijn nauw betrokken bij de organisatie van de feestelijkheden, wat voor Astrid en Lorenz zeer belangrijk is. ‘De voorbereidingen maken deel uit van het feest’, zegt de prinses.

Voor hun toekomstige schoonzoon heeft het echtpaar alleen maar lof. Ze noemen hem moedig, hardwerkend en sportief. Hij staat volgens hen stevig in zijn schoenen en hij heeft een goed gevoel voor humor. ‘Hij is als een zoon voor ons’, verklaarde Astrid. ‘Bijna’, grapte Lorenz.

Hij vertelde nog dat hij William een jaar geleden voor het eerst ontmoette. Dat gebeurde in het Zwitserse Bazel. ‘Ik kon het meteen goed met hem vinden’, aldus Lorenz.

De trouw zal plaatsvinden in het Brusselse stadhuis. Alleen de intieme kring zal aanwezig zijn. In de namiddag zal de trouwceremonie in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal voorgegaan worden door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel Jozef de Kesel. In totaal zijn er vijfhonderd personen uitgenodigd om het huwelijk in de kathedraal bij te wonen.

De 34-jarige Maria Laura is de oudste dochter van prinses Astrid en prins Lorenz. Ze woont en werkt al jaren in Londen. Haar verloofde William Isvy (30) is geboren in Parijs en is de zoon van een Britse moeder en een Frans-Marokkaanse vader. William Isvy bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Londen en studeerde financiën in het Canadese Montreal. Tegenwoordig werkt hij in Londen in het vermogensbeheer. Het koppel deelt een passie voor reizen en tennis.