Podcasttips | Een onopgelost moord en toch geen true crime?

Met de lancering van VRT Max vallen ook weer een aantal nieuwe podcasts te ontdekken. Wij luisterden naar Señor Sarens en Het kwartier. Nood aan peptalk? Dan staat de Britse Elizabeth Day voor je klaar.

Het is officieel: de zomervakantie zit er alweer op. Hopelijk heb je je kneiterhard verveeld. Pardon? Dat lees je goed. De muren oplopen van het nietsdoen is volgens psychologen cruciaal voor ons welbevinden. In een tijd waarin de coronapandemie dreigt over te slaan in een burn-outpandemie, kan verveling volgens filosoof Ignaas Devisch zelfs helend werken voor de samenleving. Je hoort er meer over in DS Vandaag.

Aan de Reyerslaan heeft men zich in ieder geval niet verveeld. Tussen het besparen door vervelde VRT Nu tot VRT Max. Je vindt er behalve tv-series, ook podcasts. En dat wordt onderstreept met een aantal nieuwe titels.

Zo komt de nieuwsdienst op de proppen met Het kwartier, een (tamelijk laat) antwoord op de dagelijkse nieuwspodcasts die de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Naast onze eigenste DS Vandaag, heeft ook De Tijd met De 7 een dagelijkse nieuwsafspraak. Het kwartier leunt vooral aan bij die laatste: niet zeven, maar drie nieuwsverhalen worden uitgelegd in een kwartiertje. De openbare omroep belooft dat je het nieuws niet alleen zal begrijpen, maar ook voelen (met dank aan het archief en een wendbare reportersploeg).

Mijn gedacht? De VRT doet vooral waar het al goed in is: een radiojournaal, maar dan iets uitgebreider en licht informeler. Op maat van een podcast, quoi.

Jan Sarens werd in 2013 vermoord in Mexico. Achille Van Ingelgem en Luc Haekens trekken zijn sporen na. Foto: VRT Max

1. Geen true crime, al is er wel een onopgeloste moordzaak

Nieuwsgieriger was ik naar Señor Sarens. Achille Van Ingelgem graaft samen met documentairemaker Luc Haekens in een onopgeloste moord. In 2013 werd Jan Sarens, een zakenman van een Vlaams kranenimperium, neergeschoten in Mexico. Bijna tien jaar later zit het onderzoek muurvast. Ik hoor je al denken: aha, Vlaamse true crime! Maar daar is het de makers niet om te doen. ‘Nieuwe onthullingen brengt de podcast niet aan het licht’, klinkt het bij de aankondiging bijna als waarschuwing.

Van Ingelgem en Haekens zijn vooral geïnteresseerd in de persoon Jan Sarens. Ze babbelen uitgebreid met zijn nazaten en trakteren je meteen op een rondje familiegeschiedenis. Pas in de tweede aflevering kom je te weten wie die man eigenlijk was. Een gewaagde keuze, want waarom zou je als luisteraar geven om de stamboom van een man waar je nog geen enkele affiniteit mee hebt opgebouwd?

Om het met de VRT te zeggen: je moet het niet alleen uitgelegd krijgen, maar ook voelen. Rake interviews en een sierlijke montage brengen de setting tot leven. Via hun herinneringen nemen De Sarensen je mee naar het bedrijventerrein van hun jeugd. Voor de kinderen was het één grote speeltuin. Tegelijk volg je Van Ingelgem en Haekens op reis naar Mexico. Een van hun interviewees omschrijft hen als ‘twee pipo’s uit België die achter die gast komen vragen van tien jaar geleden’. Hij waarschuwt hen voor het geweld in zijn land. En zo wordt er doorheen dit gemoedelijke portret toch nog spanning opgebouwd. Verwacht alleen geen onthullingen.

Al 15 seizoenen lang vraagt Elizabeth Day naar de grootste mislukkingen van bekende mensen. Foto: rr

2. De kunst van het falen

Uit je fouten trek je de grootste lessen. Het is een huizenhoog, stroperig cliché, maar Elizabeth Day bouwt er al sinds 2018 een succesvolle podcast op. ‘Luister toch maar eens’, zei mijn collega Ellen De Muynck. Als online nieuwsmanager moet ze de digitale nieuwsstroom in goede banen leiden. Een stressvolle job, waarbij je liever geen fouten maakt. Wilde ze me iets vertellen?

Het heeft in ieder geval iets therapeutisch om te luisteren naar de mislukkingen van uiterst succesvolle mensen. Al 15 seizoenen ondervraagt Day creatievelingen over hun grootste mislukkingen. Het is een slimme ingang naar diepe gesprekken met mensen die in andere interviews vooral een promopraatje te verkopen hebben.

De Muynck raad de afleveringen aan met auteur Meg Mason (’over een slechte omgang met vriendschap’), columnist Dolly Alderton (’over liefde en relaties’) en Normal People-actrice Daisy Edgar-Jones (’over een overdreven nood aan bevestiging’).

Quentin Tarantino en zijn oude videotheekmaatje Roger Avary. Foto: rr

3. Het videotheekmannetje in Quentin Tarantino

Regisseur Quentin Tarantino vindt zijn oude videotheekmaatje Roger Avary terug. In een ver verleden stonden ze samen achter de toonbank van Video Archives in Manhattan Beach, Californië. Later zouden ze samen het scenario voor Pulp fiction neerpennen. Voor hun podcast keren ze terug naar de vroege jaren om lekker te lullen over de films van toen. Tarantino komt met persoonlijke anekdotes, sappige verhalen en onverbloemde meningen.

‘Wie hem kent, weet wat te verwachten: hij is luid, druk en even moeilijk in te -tomen als een wegpiraat’, schreef filmrecensent Ruben Aerts die zijn oor te luister legde.

