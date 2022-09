Proces tegen pakjesbedrijven PostNL en GLS uitgesteld

De rechtbank wil het gerechtelijk onderzoek tegen PostNL en GLS afwachten, voor het proces begint. De pakjesbedrijven en hun ceo’s reageren ontgoocheld: ‘Ik wil niet dat deze donderwolk nog drie jaar boven mijn hoofd hangt. Dit doet iets met een mens.’

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vrijdag de eerste dertien van meer dan 50 zaken tegen GLS en PostNL en een aantal van hun onderaannemers uitgesteld op vraag van arbeidsauditeur Gianni Reale. Die daagde de pakjesbedrijven en onderaannemers vorig jaar voor de rechtbank, omdat er volgens hem sprake zou zijn van ‘structurele sociale fraude’ nadat bij controles van de sociale inspectie herhaaldelijk inbreuken (waaronder zwartwerk) waren vastgesteld bij de bezorgers.

Reale bracht de zaak zelf naar de rechtbank, maar voert nu aan dat de zaken nog niet behandeld kunnen worden, omdat er in Mechelen nog een gerechtelijk onderzoek loopt tegen PostNL en GLS (een dochter van het Britse Royal Mail). Hij wil de resultaten van dat onderzoek, waarvoor hij begin dit jaar een onderzoeksrechter vorderde, afwachten, zodat de rechtbank een volledig beeld kan krijgen.

Donderwolk

De verdediging van onder meer GLS en PostNL verzette zich tegen een uitstel. ‘Als de zaak niet in staat is om behandeld te worden, dan had de arbeidsauditeur beter wat terughoudender geweest in de pers’, zei Hans Van Bavel, advocaat voor PostNL. Volgens hem werd het beursbedrijf ‘publiekelijk aan de schandpaal genageld’ en wordt het ‘nu geassocieerd met sociale fraude’. Als de zaak wordt uitgesteld, blijft de onzekerheid duren, klonk het. ‘Wij hebben het recht om binnen een redelijke termijn berecht te worden.’

Ook Rudy Van Rillaer, de topman van PostNL in België, die ook persoonlijk gedagvaard werd, wil het proces zo snel mogelijk afronden, zei hij. ‘Ik ben naar de rechtbank gekomen zodat er een einde kan komen aan deze zaak, die al anderhalf jaar boven mijn hoofd hangt. Ik zit in de herfst van mijn leven. Ik wil niet dat deze donderwolk nog drie jaar boven mijn hoofd hangt. Dit doet iets met een mens.’

Van Rillaer werd in het voorjaar, samen met andere toplui van zijn bedrijf, aangehouden door de onderzoeksrechter, in het lopende gerechtelijk onderzoek, en moest meer dan een week in de cel doorbrengen. Pas onlangs kon hij weer aan de slag, zonder het risico te lopen de voorwaarden voor zijn vrijlating te schenden.

Ook de advocaat van GLS reageerde verontwaardigd op het verzoek van de arbeidsauditeur én de aankondiging dat het gerechtelijk onderzoek nu ook tegen dat bedrijf loopt. ‘Wij worden opnieuw verrast, want wij hebben geen enkel signaal gekregen dat er opnieuw een onderzoeksrechter werd gevorderd’, klonk het.

Uitstel tot april

De vakbonden ACV en BTB, die zich burgerlijke partij stelden in het dossier, steunden dan weer het uitstel, omdat de rechtbank zicht moet hebben op het volledig verhaal. Na een korte beraadslaging, volgde de rechtbank die redenering. ‘Het procesverloop is niet ideaal, maar de rechtbank moet roeien met de riemen die ze heeft’, klonk het. ‘En we kunnen er niet omheen dat er blijkbaar nog heel wat lopende is, dat ook op huidige dossiers betrekking heeft. Als we niet alles weten, kunnen we niet oordelen’, zei de voorzitter. De dertien zaken zullen in april opnieuw worden ingeleid voor een stand van zaken.

