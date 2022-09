E313 richting Hasselt volledig versperd in Massenhoven door ongeval met vrachtwagen

Door een ongeval met twee vrachtwagens is de E313 richting Hasselt in Massenhoven (Ranst) volledig versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de omgeving te vermijden. De hinder zal wellicht van lange duur zijn.

Het ongeval gebeurde iets na 13 uur. Ter hoogte van Massenhoven (Ranst) kwam een vrachtwagen in aanrijding met een autotransporter. De vrachtwagen belandde tegen de vangrail in de middenberm, de bestuurder raakte lichtgewond.

Door het ongeval kwam ook een deel van de lading, zakken cement en rijnzand, op het wegdek terecht. De brandweer is ter plaatse om de rijbaan op te ruimen, maar het is nog niet duidelijk hoe lang de afhandeling van het ongeval zal duren.

Kijkfile

De snelweg is volledig versperd richting Hasselt en er staat momenteel al twaalf kilometer file vanop de Antwerpse Ring. Het verkeer moet de snelweg verlaten in Massenhoven. Richting Antwerpen staat er een kijkfile.

Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de omgeving zo goed te mogelijk te vermijden. ‘Verkeer op lange afstand van Gent of Antwerpen richting Limburg rijdt best om via Brussel’, adviseert woordvoerder Peter Bruyninkcx.