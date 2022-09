Officieel: Jan Vertonghen nieuwe aanwinst van Anderlecht

Anderlecht heeft Belgisch recordinternational Jan Vertonghen (35) voorgesteld als nieuwe aanwinst.

Rode Duivel Jan Vertonghen zat op een zijspoor bij Benfica en arriveerde gisteren in Brussel om een contract te ondertekenen bij Anderlecht. Aangezien de transfermarkt in België nog open is tot 6 september, was er geen haast bij, maar de transfer is nu definitief afgerond.

De intussen 35-jarige international ondertekende in het Astridpark een contract voor twee seizoenen, zo bevestigde RSCA vrijdagmiddag. Vertonghen is met 139 interlands recordhouder aller tijden bij de Belgische nationale ploeg, waar hij meer dan vijftien jaar na zijn debuut (op 2 juni 2007 tegen Portugal) nog steeds basisspeler is. Hij hoopt bij paars-wit voldoende speelgelegenheid te vergaren met het oog op het WK van eind dit jaar in Qatar.

De linksvoetige verdediger genoot zijn jeugdopleiding bij Beerschot en ging in 2003 op 16-jarige leeftijd voor Ajax voetballen. Nadien volgden onder meer passages bij Tottenham en Benfica, waar hij de voorbije twee seizoenen doorbracht. Bij de voorbereiding op het huidige seizoen bleek echter dat Vertonghen bij de grootmacht in de Portugese hoofdstad niet veel meer aan spelen zou toekomen.

Vertonghen speelde nooit eerder in de Belgische competitie en zal bij RSCA dus zijn debuut in eigen land maken. Hij krijgt het rugnummer 14 bij de Belgische recordkampioen.

‘Er waren in het verleden al contacten met RSC Anderlecht, maar plots vielen alle puzzelstukjes in elkaar’, vertelt Vertonghen in een eerste reactie. ‘Ik volg het project van de club al langer en ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn ervaring deze groep iets kan bijbrengen. Dit is gewoon de juiste stap in mijn carrière en ik kijk er enorm naar uit om mijn eerste wedstrijd in het Lotto Park te spelen.’

‘Jan is zeer gemotiveerd om de volgende twee seizoenen alles te geven voor deze club’, klinkt het bij ceo Peter Verbeke. ‘Hij heeft concrete doelen voor ogen met RSCA. Met zijn winnaarsmentaliteit, ervaring en uiteraard zijn kwaliteiten is hij een grote aanwinst voor deze kern.’