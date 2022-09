Fiscus legt beslag op loon Sihame El Kaouakibi

De laatste vier maanden ontvangt Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD) geen loon meer. De fiscus heeft bewarend beslag gelegd op haar maandelijkse 3.000 euro. Sinds een schandaal was de politica al twee jaar niet meer te bespeuren in het halfrond.

Tot nu wist Sihame El Kaouakibi het gros van haar parlementaire wedde te redden via ziektebriefjes. Die 3.000 euro per maand wordt nu tegengehouden door de fiscus, weten Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws en werd bevestigd aan onze redactie. El Kaouakibi verzet zich niet tegen de maatregel.

De politica wordt verdacht van fraude via haar dansproject Let’s Go Urban. Subsidies en andere inkomsten van verschillende vzw’s werden gebruikt voor persoonlijke aankopen of werden overgemaakt naar andere vennootschappen. Door de onthullingen stapte El Kaouakibi al uit Open VLD en ook in het parlement komt ze niet meer. Heel wat van haar vzw’s en bedrijven gingen intussen failliet.

Het strafonderzoek naar de fraudezaak is intussen afgerond. Het is nu aan de raadkamer om te beslissen of El Kaouakibi voor de rechter moet komen. Naast het strafonderzoek loopt ook een rechtszaak tegen haar voor de ondernemingsrechtbank. Die staat even on hold in afwachting van de strafzaak. Binnenkort zal de Antwerpse procureur-generaal het Vlaams Parlement ook vragen om El Kaouakibi’s onschendbaarheid op te heffen, schrijft Het Nieuwsblad.