Alweer verdacht voertuig met gewapende inzittenden onderschept in Berchem

Het Antwerpse parket meldt dat het afgelopen nacht een verdacht voertuig heeft onderschept in de Deken De Winterstraat in Berchem. In die straat werd al driemaal eerder een aanslag gepleegd, ook vorige week donderdag werden vijf gewapende Nederlanders opgepakt in de onmiddellijke omgeving.

Zusterkrant Gazet Van Antwerpen meldt op basis van politiebronnen dat het om een gewapend commando ging. Dat wekt opnieuw de schijn dat een aanslag in het criminele milieu is verijdeld. Volgens dezelfde krant zaten er drie inzittenden in de wagen en trof de politie bij de controle een vuurwapen aan. Het drietal werd meteen opgepakt voor verhoor bij de federale gerechtelijke politie. Waarschijnlijk zullen ze in de loop van vrijdag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Ook vorige week donderdag kon de politie vermoedelijk een aanslag vermijden. Toen controleerde het in de Lode Vissenaekenstraat, op een boogscheut van de Deken De Winterstraat, vijf Nederlanders in een geparkeerde wagen. In hun wagen lag een kalasjnikov en een kogelwerende vest.

Verklikker

De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak, maar meer dan waarschijnlijk hadden de verdachten het opnieuw gemunt op de familie E.H. die in de Deken De Winterstraat woont. In die straat hangt al enige tijd een mobiele camera, na de eerdere aanslagen. Op 3 augustus brachten onbekenden de boodschap ‘snitch’ of ‘verklikker’ aan op hun voordeur en werd een geparkeerde wagen tegenover de woning in brand gestoken. In juli werd een vuurwerkbom naar het huis gegooid, drie jaar geleden ontplofte zelfs een granaat op straat.

De familie wordt genoemd in verschillende drugsdossiers en is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen. Het pannenkoekenhuisje dat de familie uitbaat in de Volkstraat op het Antwerpse Zuid, moest vorige maand op bevel van burgemeester Bart De Wever (N-VA) definitief de deuren sluiten. Ook die zaak was al meermaals het doelwit van een aanslag.

Afgelopen maandag bevestigde de raadkamer in Antwerpen nog de aanhouding van de vijf Nederlanders. De twee vrouwelijke verdachten beweerden dat ze niet op de hoogte waren van enig crimineel opzet, zij dachten dat ze met hun drie vrienden gingen feesten in Antwerpen. Ook de gewapende Nederlanders die werden opgepakt op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout zagen hun aanhouding bevestigd worden.