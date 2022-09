Wordt volgende storm naar Armand Pien vernoemd?

De eerste grote storm van het volgende seizoen krijgt de naam Antoni, meldden Nederlandse media gisteren. Maar VTM-weerman David Dehenauw lanceerde op Twitter Armand, naar Armand Pien. Verwarring alom?

‘Ik had de naam Armand vorig jaar al voorgesteld’, zegt David Dehenauw. ‘Maar er circuleren meerdere lijsten, dat klopt. België zit bijvoorbeeld in de zuidwestgroep van Europa. Als een storm wordt geactiveerd in een land uit die groep, zal die de naam krijgen die daar is voorgesteld.’ Het KMI stelde op 1 september met de collega’s uit Frankrijk, Spanje, Portugal en Luxemburg een lijst met stormnamen samen. Een andere lijst werd opgesteld door de meteorologische instituten van Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. ‘Alles hangt dus af van welk land de storm als storm erkent’, zegt Dehenauw. ‘Dan spreken we over een code oranje wat de windkracht betreft.’

Verschillende criteria

De criteria voor de kleurcodes zijn verschillend voor elk land, maar voor België geldt code oranje als de verwachte rukwinden boven 90 km/u liggen in het zomerhalfjaar en boven 100 km/u in het winterhalfjaar. De hevige wind moet bovendien verband houden met een stormdepressie en niet met onweders, omdat die vaak lokaal zijn. In bepaalde gevallen, wanneer een aanzienlijke impact verwacht wordt, kan ook een storm met code geel een naam krijgen – bijvoorbeeld bij stormen met veel regen of sneeuw.

Opvallend is dat de alfabetische lijst slechts 21 namen bevat en geen 26. De letters Q, U, X, Y en Z worden geschrapt, wegens een gebrek aan mogelijkheden. De namenlijst is sowieso ook afwisselend mannelijk en vrouwelijk. En dan nog zijn er verschillen. De Nederlandse namenlijst zou openen met Antoni. Als Dehenauw zijn zin krijgt voor ons stukje Europa, wordt het met Armand een andere mannennaam. Nadien zouden Beatrice, Claudio, Denise en Efrain volgen.

Een speciale naam in de lijst is Jean-Louis, ter ere van Jean-Louis Van Hamme. Hij was meteoroloog in de KMI-weerkamer en weerpresentator op de RTBF in de jaren 60 en 70. Hij was langs Franstalige kant de eerste tv-weerman die verbonden was aan het KMI. Hij overleed in 2018 op 88-jarige leeftijd.

‘We hebben nog niet één Europese lijst, maar er is beterschap’, zegt Dehenauw. ‘Vroeger had elk taalgebied een andere naam. Het publiek is vatbaarder voor een waarschuwing wanneer een storm een naam krijgt. Dat bevordert de communicatie. Ook als de VS een naam geven, zullen we die dus blijven behouden.’