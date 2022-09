Het aanbod van ongezonde voeding is in 15 jaar tijd fors gestegen. En hoe meer fastfood op wandelafstand, hoger de BMI van scholieren. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten oppert dan ook om het aantal fastfoodrestaurants in de buurt van scholen te beperken.

Frietjes, pita of pizza? Liever chips, of een grote zak snoep? In een straal van 1 kilometer rond de Vlaamse secundaire scholen steeg het gemiddelde aantal buurtsupermarkten van 6 in 2008 naar 8 nu, het ...