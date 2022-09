Michy Batshuayi ziet transfer op laatste moment in het water vallen

Rode Duivel Michy Batshuayi stond op het punt van Chelsea naar Nottingham Forrest te verhuizen, maar de papiermolen raakte niet tijdig rond.

Een domper voor Michy Batshuayi: er leek een oplossing in de maak voor de Rode Duivel die op een zijspoor zit bij Chelsea en hij leek goed op weg naar Nottingham Forrest. Maar de papiermolen raakte niet tijdig rond en dus blijft de spits voorlopig noodgedwongen bij Chelsea. De transfermarkt in Turkije – waar hij vorig seizoen vertoefde op uitleenbasis bij Besiktas – is nog een week open. Mogelijk biedt zich daar nog een oplossing aan.

Chelsea versterkte zich ondertussen wel met Pierre-Emerick Aubameyang, die overkomt van Barcelona.