Regen op komst

Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In de namiddag wordt het bewolkter vanaf het zuidwesten en op het einde van de namiddag kunnen er in de streken nabij de Franse grens een paar lokale buien vallen, eventueel met enkele donderslagen.

Het wordt vrij warm met maxima van 22 graden in de Hoge Venen tot plaatselijk 27 graden in het centrum en de Kempen. De wind is overwegend matig uit zuidoost. Tegen de avond wordt de wind zwak tot matig uit oost. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht is er veel bewolking en blijft de kans op een aantal buien bestaan, mogelijk met onweerachtig karakter. Op veel plaatsen lijkt het echter droog te blijven. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt. De minima dalen naar waarden tussen 11 en 16 graden. De zwakke tot matige oostenwind ruimt naar het zuidoosten.

Zaterdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met vooral na de middag kans op buien. Deze kunnen vergezeld zijn van onweer. Naar de avond toe lost de bewolking op en verkleint de buienkans. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 24 graden elders. De wind is zwak tot matig uit zuid, later uit zuidwest en afzwakkend.

Zondag is het, na eventueel ochtendgrijs, vaak zonnig met geleidelijk enkele onschuldige stapelwolkjes. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Maandag is het eerst vrij zonnig maar stilaan komen er meer wolken en verwachten we enkele lokale buien. De buien kunnen vergezeld zijn van onweer. De maxima schommelen tussen 25 en 30 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit zuidelijke richtingen.

Dinsdag lijkt het overdag nog vaak droog te blijven met een afwisseling van zon en wolken. Er is een kleine kans op een enkele (onweers)bui. De maxima liggen rond 26 graden in het centrum van het land. De wind blijft zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Voor woensdag en donderdag is de voorspelling nog vrij onzeker. Het ziet er naar uit dat het onstabiel blijft met zonnige perioden en in de namiddag of avond kans op enkele regen­ of onweersbuien. De maxima schommelen rond 23 of 24 graden in het centrum van het land.