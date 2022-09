Vrachtschip met graan uit Oekraïne loopt aan grond in Bosporus

Een vrachtschip met 3.000 ton maïs uit Oekraïne is aan de grond gelopen in de Bosporus. De oorzaak is een storing aan het roer, zo meldt het staatspersagentschap Anadolu donderdagavond.

Het scheepvaartverkeer raakte gestremd door het incident met de Lady Zehma, die met 3.000 ton mais op weg is naar Italië. De Bosporus en de Dardanellen zijn belangrijke zeestraten die de Zwarte Zee en Middellandse Zee met elkaar verbinden. Volgens de Turkse autoriteiten passeren jaarlijks meer dan 40.000 schepen door de Bosporus.

De export van landbouwproducten vanuit Oekraïense havens aan de Zwarte Zee was door de Russische inval in Oekraïne maandenlang geblokkeerd. Oekraïne en Rusland ondertekenden op 22 juli een overeenkomst met Turkije, na bemiddeling door de VN, om graanexport vanuit Oekraïne vanuit drie havens mogelijk te maken. Geraamd wordt dat meer dan 20 miljoen ton graanproducten in Oekraïne opgeslagen zijn.