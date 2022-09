Geen Vertonghen en ook geen feestje

Het transferraam mag dan sinds afgelopen nacht in de grote Europese competities gesloten zijn, door een kunstgreep van de Pro League kan de transferkoorts in België nog tot 6 september blijven duren. Althans in theorie, want in de praktijk moeten de Europees spelende ploegen vandaag hun huiswerk klaar hebben. De Uefa verwacht de officiële spelerslijsten voor deelname aan de Champions League (Club Brugge), Europa League (Union) en Conference League (AA Gent en Anderlecht).

Die laatste twee ploegen stonden gisteren tegenover elkaar in wat voor de Gentse trainer Hein Vanhaezebrouck altijd een prestigewedstrijd is. Beide ploegen hadden bovendien punten nodig, na nederlagen op Union (Anderlecht) en tegen Antwerp (AA Gent).

De Anderlecht-fans waren met grote opwinding naar het Lotto Park gekomen. ’s Ochtends had Jan Vertonghen voet op Belgische bodem gezet, en de hele dag volgden cameraploegen hem op weg naar het UZ in Gent, waar hij medische tests aflegde, en het oefencentrum in Neerpede, waar hij onder anderen met Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute sprak. Maar wie gedacht had dat de Belgische recordinternational ’s avonds als trofee op de grasmat werd voorgesteld, was er aan voor de moeite. Vertonghen had er dan al een lange dag opzitten. Zonder ongelukken wordt zijn overgang vandaag afgerond.

Wie Anderlecht bezig zag, vraagt zich af of paars-wit een derde linksvoetige verdediger nodig had

Ook het aangeboden spel slaagde er niet in de vlam in de pan te doen slaan. Anderlecht had wel de bal, maar speelde traag en met te weinig drang naar voren. Na een zeldzame combinatie met Francis Amuzu en Lior Refaelov dwong Fabio Silva een corner af. Daaruit trof Hannes Delcroix de buitenkant van de paal. Aan de rechterzijde besloot Amir Murillo, een van de weinige bedrijvige Anderlecht-spelers, voorlangs.

AA Gent was niet veel moediger dan de thuisploeg. Pas toen Sven Kums de lat deed trillen werd doelman Hendrik Van Crombrugge wakker geschud. Laurent Depoitre scoorde uit de rebound, maar zijn aangever Andrew Hjulsager stond buitenspel.

VAR nu wel gunstig

Anderlecht probeerde zich te herpakken in de tweede helft, maar bleef vechten met de bal. Murillo vond Refaelov, die tevergeefs Davy Roef probeerde te verschalken met een stift.

Aan de overkant claimde de Koreaan Hyun-seok Hong niet één maar twee penalty’s. Eerst voor hands van Marco Kana, vervolgens voor een fout van Amuzu. Var-scheidsrechter Lothar D’Hondt riep zijn collega Erik Lambrechts naar het scherm; die legde de bal op de stip. Vorige zondag had AA Gent nog moord en brand geschreeuwd om een ‘VAR-complot’, deze keer was de videoscheidsrechter de Buffalo’s wel goed gezind. Hugo Cuypers zette de penalty om.

Een reactie van Anderlecht bleef uit. Ook de wissels brachten geen beterschap. Wie paars-wit bezig zag, vraagt zich af het team een derde linksvoetige centrale verdediger nodig had, dan wel een doeltreffende aanvaller. Fabio Silva bleef negentig minuten op het veld, zonder te overtuigen. Invallers Benito Raman en Sebastiano Esposito deden dat evenmin. Misschien had Jan Vertonghen gelijk nog even thuis te blijven.