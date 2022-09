Belgian Lions winnen in het hol van de leeuw na thriller

De Belgian Lions zijn met een onverhoopte zege aan hun EK begonnen. De Belgen klopten gastland Georgië na een thriller in overtime.

De Belgian Lions mochten hun EK openen tegen medegastland Georgië. In een kolkende zaal in Tbilisi namen ze het op tegen de nummer 36 van de wereld, één plekje hoger dan de Belgen, en op papier een van de meer haalbare tegenstanders in hun poule.

België begon uitstekend. Jonathan Tabu dropte als snel een eerste bom vanaf de driepuntlijn, het zou niet zijn laatste van de avond zijn. De Georgiërs herpakten zich na een moeilijk begin en NBA-spelers Bitadze en Mamukelashvili sleepten hun team na een fysieke slag naar een 38-32-stand aan de rust.

Ook in het derde kwart bleven de Belgen domineren. Mwema dropte twee driepunters op rij, de Lions gingen met een 58-51-voorsprong het slotkwart in.

Maar in een helse sfeer zagen de Belgen dat Georgië het momentum overnam. De Amerikaanse Georgiër Thaddus McFadden was de bezieler van de comeback. Hij loodste zijn land op en over de Lions, maar dankzij Mwema en Bako werden er nog een 70-70 en verlengingen uit de brand gesleept.

Beide ploegen leken aan mekaar gewaagd, tot recordinternational Tabu met nog drie seconden op de klok opnieuw een driepunter scoorde. 79-76, meteen goed voor een stuntzege. Zaterdag spelen de Belgen hun tweede wedstrijd, tegen Montenegro.