Wat eten we volgende week? 10-minutenpizza’s en andere dingen die makkelijk zijn, maar niet saai

Paars gevlamde vijgen, glimmende aubergines, dikke appels uit de tuin, de eerste keer in maanden het kaneelpotje opendraaien: hoe sensueel is september in de keuken? Zeven recepten om je daar elke dag weer over te verbazen.

MAANDAG

Knap & knapperig

Nu de appels kraakvers zijn, zijn ze op hun best om ook in een salade een hoofdrol te spelen. Een goed moment voor een schaal vol rode appelrandjes, wilde venkelslierten en de magic touch van Donna Hay, de vrouw die ons leerde dat ook heel eenvoudig eten er nog wervelend uit kan zien.

DINSDAG

Pizza maar dan anders

Niet alleen het appel- maar ook het kookboekenseizoen is nu echt aan het pieken. Op de nieuwe Ottolenghi is het nog een maand wachten, maar nieuw werk van Sabrina Ghayour is er al: opnieuw gidst ze ons door een reeks fijne ideeën met granaatappel, pilavrijst en andere smaken uit de Perzische keuken, ditmaal vooral in recepten die haalbaar zijn voor weekdagen. Zoals deze kazige notentaartjes op basis van voorverpakte wraps, die perfect zouden passen bij een overschotje venkelsalade van maandag.

WOENSDAG

Thais met toegevingen

Pad thai heeft vaak een recept waarvoor je eerst een dag research moet doen en dan nog een dag boodschappen. Niet zo in deze versie, die is aangepast aan het aanbod in Belgische supermarkten en dus prima op een woensdag­avond kan.

DONDERDAG

Droomhuwelijk

Geroosterde groenten + hummus: voor mijn oma was dat nog geen avondeten, maar als ze ervan had geweten, dan had ze het zeker in haar hart gesloten, want we hebben het hier over een vrouw die van sterke basisformules hield. Serveer er knapperig brood bij, parelcouscous of linzen.

VRIJDAG

Smeltende superheld

Als je miso in huis hebt, dan heb je eigenlijk altijd lekker eten bij de hand. Prak een lepel miso door wat boter en je hebt een supersmaakmaker die zelfs een eenvoudige kom rijst met groenten kan doen schitteren. Wij bakken er nog garnalen bij, want het is weekend.

ZATERDAG

Goud in de mond

Is er iets leuker dan met een beste vriend samenzitten en een nieuwe soort koffie uitproberen? Deze ‘gouden cappucino’ uit het verse kookboek van The Green Kitchen komt als een avontuurlijke voorbode op de herfstwarmte.

ZONDAG

Bluffen maar niet valsspelen

Een chic dessert waarvoor geen enkele handigheid vereist is, dat is clafoutis, en je kunt er eender welk sappig fruit in verwerken. Wij gebruikten voor dit recept pruimen, maar verse vijgen zouden nu ook niet misstaan.

Heb je een vijgenboom in de buurt, dan zijn niet alleen de vruchten, maar ook de bladeren interessant: ze geven een fijn aroma af als je ze meekookt met bijvoorbeeld basmatirijst, een groentecurry, of in zoete bereidingen zoals rijstpap en confituur. Kook je Thais, dan kun je vijgenbladeren gebruiken in de plaats van pandanblad. Verwijder het blad na het koken zoals je een laurierblaadje zou verwijderen.