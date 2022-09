Dit is een vliegensvlug dessert. Je klopt gewoon alles samen in een kom, en er kan niets misgaan. De clafoutis vereist eigenlijk geen bakvaardigheden, maar het resultaat verraadt dat niet. Je kunt er alle fruitsoorten in verwerken die een beetje sappig zijn. Vijgen, kersen of frambozen zijn hier dus ook op hun plaats.

Ingrediënten

3 eieren

100 g volle yoghurt

100 ml volle melk

100 g suiker

40 g boter + extra om in te vetten

40 g amandelmeel

40 g bloem

300 g pruimen (niet al te rijp) (of ander fruit)

Een snuf zout

1 tl vanille-extract

+ eventueel wat extra smaakmakers: een snuf kardemompoeder, de geraspte schil van een citroen of sinaasappel …

Ook nodig: een niet te grote ovenschaal van metaal, glas of keramiek. Ik gebruik een ovale vorm van ongeveer 25 cm lang en 18 cm breed, zodat het beslag zo’n 3 cm hoog komt wanneer het in de vorm geschonken is.

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Vet een ovenschaal in met boter.

2. Snijd de pruimen in tweeën en ontpit ze (als het kleine pruimen zijn) of snijd ze in parten (als het grote pruimen zijn).

3. Klop de eieren met de melk, yoghurt, suiker, het vanille-extract en zout tot een glad mengsel. Smelt intussen de boter op een zacht vuurtje en klop die door het mengel.

4. Voeg de bloem en het amandelmeel toe, terwijl je blijft kloppen tot je een glad beslag hebt.

5. Leg het fruit op de bodem van de ingevette schaal en giet het beslag erover. Bak 20 minuten in de voorverwarmde oven.

6. Clafoutis is op zijn best als je hem lauw eet. Een schep yoghurt of geklopte room erbij is altijd een goed idee. Als je de clafoutis later eet, warm hem dan lichtjes op.