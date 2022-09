Meng miso met boter en je hebt het perfecte huwelijk tussen de basissmaakmakers van twee continenten. Denk vette, zijdezachte zoute boter, maar dan met een complexe, bijna nootachtige ondertoon. Misoboter maakt zowat alles verrukkelijk, van een gegrild stukje vlees of vis tot gestoofde en gestoomde groenten. Wij gaan voor garnalen en kort gebakken broccolini, die qua smaak een beetje aan groene asperges doen denken. Lekker met rijst of brood erbij.

INGREDIËNTEN (VOOR 2 GROTE OF 4 KLEINE BORDEN)

50 g boter, op kamertemperatuur?

1 volle el lichtbruine miso (‘shiro miso’)

400 g broccolini (of gewone broccoli)

400 g grote garnalen, gepeld en zonder darmkanaal

4 teentjes knoflook

1/2 sinaasappel

1 citroen

2 klontjes boter

1 snuf rode chilivlokken

Zout en zwarte peper van de molen

Voor de afwerking: sesamzaadjes

BEREIDING

1. Prak voor de misoboter de miso met een vork onder de boter.

2. Bak de broccolini in ongeveer 15 minuten beetgaar met wat zwarte peper en een kleine snuf zout in een klontje (gewone) boter op een matig vuur. Voeg tijdens het bakken een klein geutje water toe, zodat de broccolini ook een beetje stoven. Haal de broccolini uit de pan en dep ze af.

3. Zet dezelfde pan terug op het vuur en leg de halve sinaasappel erin met de snijkant naar beneden. Bak ongeveer 10 minuten, tot de onderkant donkerbruin geblakerd is. Druk tijdens het bakken de sinaasappel af en toe aan. Haal de sinaasappel uit de pan.

4. Spoel de garnalen onder koud stromend water en dep droog met keukenpapier. Leg op een bord en bestrooi met een beetje zout, peper en een snufje chilivlokken. Zet dezelfde pan als waarin de sinaasappel gebakken is op een stevig vuur en smelt er het tweede klontje boter in. Plet de look met de zijkant van een hakmes (laat de velletjes er nog aan) en leg ze samen met de garnalen in de pan. Bak langs elke kant een tweetal minuten, tot de garnalen roze kleuren en knijp er daarna de citroen over uit.

5. Doe de gebakken broccolini samen met de misoboter bij de garnalen. Roer om en laat 1 minuut opwarmen tot de boter gesmolten is. Schep alles op een schaal en knijp er de gebrande sinaasappel over uit.

6. Werk af met sesamzaadjes en eventueel wat extra chili. Geef er brood bij of gekookte rijst.

Ook lekker: Meng wat geraspte gember of citroenschil onder de misoboter.