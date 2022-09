Antwerpse juweliers gesloten door politie door mogelijke link met drugsmaffia

Het Antwerpse parket en de politie hebben de juwelierszaken van Boutique D’Or, gevestigd in de chique Huidevettersstraat en Schuttershofstraat, gesloten. De winkels zijn volgens politie gelinkt aan de georganiseerde misdaad.



Boutique D’or is vooral gekend als verkooppunt van exclusieve horloges van merken als Rolex of Patek Philippe, die erg populair zijn in het criminele milieu. De zaak is bovendien in handen van Rafa D., de zoon van de beruchte Georgische peetvader Rubi D. Die laatste werd eind jaren ‘90 beschouwd als een van de kopstukken van de Georgische milieu van het Falconplein en de Pelikaansstraat.



Eind juni publiceerde Gazet Van Antwerpen reeds dat zowel Rafa als zijn vader Rubi D. werden gearresteerd op verzoek van de Franse politie in het kader van een grootschalig onderzoek naar heling van gestolen luxehorloges. De Franse speurders pakten in totaal negen mensen op en namen 152 horloges in beslag. Sommige horloges kostten meer dan een bescheiden gezinswoning.

Oppoetsen



In de zomer van 2021 hadden de speurders van de gerechtelijke politie in Nice opgemerkt dat er een enorme toename was van het aantal diefstallen van luxehorloges. Niet enkel in de stad aan de Côte d’Azur, maar ook in de bekende badplaats Saint-Tropez en in hoofdstad Parijs werden welstellende mensen met geweld of onder bedreiging van wapens van hun horloges beroofd.

Tijdens het onderzoek aan de Côte d’Azur konden de Franse speurders de structuur van een criminele organisatie in kaart brengen. De dieven bleken hun gestolen horloges te verkopen aan een 42-jarige Corsicaan, hij wordt gezien als de absolute ‘patron’ van de organisatie. De gestolen horloges liet de Corsicaan vervolgens oppoetsen door verschillende juweliers. Zij werkten sporen weg, zorgden voor een originele verpakking en leverden zelfs certificaten waardoor de klokjes terug verkocht konden worden. Zo kwam ook Antwerpenaar Rafa D. in beeld. Hij zou een van de mensen zijn die ervoor zorgden dat de gestolen horloges opnieuw op de markt konden worden gebracht.

Crimineel milieu

Na de Franse speurders kwamen ook de speurders van de Directe en Indirecte Financiële Aanpak (Difa), onderdeel van de Kali-taskforce van de lokale en federale politie, in actie. Deze speurders richten zich op handelszaken die vermoedelijk banden hebben met het drugsmilieu of die faciliterende diensten aanbieden aan dit milieu. Op woensdag 31 augustus organiseerde het team een controleactie bij Boutique d’Or.

‘Zowel het pand in de Schuttershofstraat als dat in de Huidevettersstraat werd onder de loep genomen. De controleactie van de juwelenwinkels kaderde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude in de handel van luxueuze tweedehandshorloges en juwelen’, aldus de Antwerpse politie.

‘Luxehorloges worden binnen het crimineel milieu vaak als betaalmiddel gebruikt. Tijdens de controle stelde team Difa een veelvoud aan inbreuken vast in kader van de bedrijfsvoering van de vennootschap. In opdracht van het openbaar ministerie van Antwerpen werd de boekhouding in beslag genomen en de handelspanden gerechtelijk verzegeld.’