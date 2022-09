Commissie denkt aan prijsplafond voor ‘groene’ elektriciteit

Om de energierekeningen te drukken, broedt de Europese Commissie op een plan om de elektriciteitsprijs los te koppelen van de gasprijs.

Ambtenaren van de Europese Commissie draaien overuren om werk te maken van het noodmechanisme dat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen begin deze week aankondigde om de galopperende energieprijzen voor consumenten naar beneden te krijgen.

Uit een gelekte non-paper blijkt dat de Commissie aan verschillende touwtjes wil trekken. Een piste bestaat erin dat de winstmarge afgeroomd zou worden van energiebedrijven die elektriciteit opwekken uit zon, wind of kerncentrales. Hun prijs wordt vandaag berekend op basis van gas als duurste energiebron, hoewel hun productiekosten veel lager liggen. Daardoor rijven ze grote winsten binnen.

Het plan bestaat erin dat de elektriciteitsprijs zou worden losgekoppeld van de gasprijs, waarbij een prijsplafond zou worden ingevoerd voor elektriciteit die afkomstig is van windenergie, zonne-energie of kernenergie. De nationale regeringen zouden die inkomsten moeten gebruiken om de elektriciteitsrekening van burgers en bedrijven te verlagen.

Details over hoe dat zou moeten gebeuren, zijn nog niet uitgeklaard. Wat die energiebedrijven krijgen voor hun elektriciteit en waar het prijsplafond ligt, zou in overleg met de nationale regulatoren bepaald worden – afhankelijk van de energiemix die sterk verschilt tussen de 27 lidstaten. Dat heeft het voordeel dat het relatief snel doorgevoerd zou kunnen worden.

Het gelekte document dateert van een tiental dagen geleden en is intussen al bijgewerkt. Maar de grote oriëntatie blijft overeind.

Ingrijpen op vraag

Daarnaast wordt ook in een plan voorzien om de vraag naar elektriciteit in de EU te verminderen, naar analogie met het akkoord dat de lidstaten al in juli bereikten om de vraag naar aardgas met 15 procent te verminderen tegen 31 maart 2023.

Er wordt ook gekeken naar een ingreep op de gasmarkt. Zo blijft de optie van een prijsplafond voor Russisch gas op tafel liggen.

Een geconsolideerd voorstel is er nog niet. De druk op de Commissie is groot om concrete voorstellen op tafel te leggen voor de speciale bijeenkomst van de ministers van Energie volgende week vrijdag in Brussel. Maar evengoed kan het dat Von der Leyen pas tijdens haar speech over de staat van de EU in Straatsburg, op 14 september, klare wijn schenkt. Ze is ook van plan om begin volgend jaar een voorstel te doen om de prijszetting op de elektriciteitsmarkt structureel te hervormen.