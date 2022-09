Dit is een basisformule waarop je eindeloos kunt variëren, en ze levert telkens weer een fijne vegan maaltijd op: geroosterde groenten zorgen voor structuur en warmte, hummus (of iets hummusachtigs) voor romigheid, en je strooit er nog iets knapperigs over voor extra charme. Het resultaat kun je koud, warm of op kamertemperatuur serveren, met krokant brood erbij, of parelcouscous, of linzen. Het recept hieronder komt uit het kookboek van Hoffy’s, het bekendste joodse restaurant van Antwerpen.