‘Toen mijn vrienden tien jaar geleden hun geld gingen opsouperen in Thailand, bleef ik gewoon gezellig thuis. Ik had een huisgenoot die wekelijks pad thai voor me maakte, daarmee was mijn vrijwel onbestaande honger naar exotische oorden gestild’, schrijft onze receptenauteur Johanna Goyvaerts bij dit recept. Varieer er gerust op met andere seizoensgroenten, en als je zin hebt in extra stevigheid, kun je nog tofoe, garnalen of kip toevoegen.

Ingrediënten (voor 2 grote of 3 tot 4 kleine eters)

200 g Thaise rijstnoedels

4 eitjes

1/2 spitskool

200 g sojascheuten

2 rode uien

2 teentjes knoflook

3 à 4 stengels lente-ui

2 limoenen

Enkele plakjes verse gember

2 tl sojasaus

50 g gezouten pindanoten

Olie om in te bakken (ik gebruikte arachide-olie)

Zout

Voor het sausje:

2 el tamarindepulp (kant-en-klare pasta uit de supermarkt of pasta die je hebt gemaakt van gedroogde pulp uit de Indiase winkel)

2 el rietsuiker

2 el vissaus

2 tl sriracha (of meer als je van pittig houdt)

Lekker voor de afwerking: geroosterde of gefrituurde uisnippers uit een potje

Bereiding

1. Week de rijstnoedels volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking in water. Snipper de lente-ui en snijd de rode ui in fijne halve schijfjes. Doe de helft voor de afwerking in een kommetje samen met het sap van 1 limoen en een snuf zout. Laat pekelen tot gebruik en roer af en toe eens om.

2. Snijd de spitskool in dunne reepjes en snipper de gember en knoflook fijn. Bak in enkele eetlepels hete olie beetgaar in een grote pan of kookpot met stevige bodem op een hoog vuur. Reken op ongeveer 5 minuten en roer geregeld om.

3. Meng alle ingrediënten voor het sausje in een kom met 60 ml lauw water.

4. Klop in een andere kom de eieren los met een snuf zout.

5. Blus de spitskool met de sojasaus en meng er de rest van de lente-ui onder. Schep op een bord.

6. Temper het vuur tot middelhoog en giet de eitjes in dezelfde pan of kookpot. Bak 1 à 2 minuten terwijl je met een houten lepel constant omroert, tot je een omelet hebt die in stukjes uit elkaar valt. Voeg de noedels toe samen met het sausje en bak een 3-tal minuten tot het sausje is opgenomen. Roer geregeld om. Meng er tot slot de spitskool en sojascheuten onder. Laat nog enkele minuten op het vuur staan terwijl je nu en dan eens omroert tot alles door en door warm is.

7. Hak de pindanoten grof en snijd de overblijvende limoen in parten. Schep uit en werk af met de gepekelde ui, gehakte noten en gefrituurde uitjes als je die gebruikt. Zet de limoenpartjes om over de pad thai uit te knijpen in een apart potje op tafel.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven