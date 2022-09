Kinderdagverblijf in Schilde plots gesloten op bevel van burgemeester en Agentschap Opgroeien

Kinderdagverblijf Uk & Puk in Schilde is sinds maandag gesloten op bevel van de burgemeester en het Agentschap Opgroeien. ‘Er zijn ernstige aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar zou kunnen zijn’, aldus woordvoerder Nele Wouters van de toezichthoudende overheid, die verder onderzoek voert.

Uk & Puk, een particuliere opvang voor 25 kindjes, geniet een degelijke reputatie, de ouders waren dan ook verrast toen ze dit weekend een mail ontvingen dat hun kindjes vanaf maandag tijdelijk elders terecht moesten. Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien bevestigt dat de uitbatingsvergunning is geschorst in afwachting van verder onderzoek. ‘Er zijn ernstige aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar zou kunnen zijn.’

‘Na een getuigenis had de gemeente aan de alarmbel getrokken. De daaropvolgende hoorzitting in het gemeentehuis met onze mensen erbij was niet geruststellend’, aldus Wouters. ‘Er volgt nu verder onderzoek. De schorsing loopt tot 30 november, maar mogelijk en hopelijk voor de ouders komt er al eerder uitsluitsel. Dat kan een toelating tot heropening zijn of het bevel tot definitieve sluiting’, aldus Wouters.

Olivier Verhulst (Open VLD), waarnemend burgemeester toen de klacht binnenliep, bevestigt. ‘De aantijging die zowel ons als Opgroeien maandag bereikt heeft, was voldoende ernstig om meteen politie ter plaatse te sturen en de nodige vaststellingen te doen. Ik heb via burgemeestersbesluit de voorlopige schorsing opgelegd. Onze dienst kinderopvang is ter plaatse gegaan om te waken over de aanwezige kinderen tot ze werden opgehaald. Intussen heeft Opgroeien het dossier overgenomen en vond onder meer een hoorzitting plaats met de uitbaatster in het gemeentehuis’, aldus Verhulst.

Niemand wil iets kwijt over de aard van de ten laste gelegde feiten. ‘We vinden dit vooral vervelend voor de ouders, die nu plots zonder opvang zijn gevallen’, aldus schepen van Welzijn Marian Van Alphen (Open VLD). ‘Voor zestien kindjes uit onze eigen gemeente hebben we alvast tijdelijke opvang kunnen regelen.’

Volgens schepen Van Alphen zit de zaakvoerster in vergevorderde onderhandelingen voor een overdracht van Uk & Puk. ‘Hopelijk krijgen de nieuwe uitbaters snel groen licht van het Agentschap Opgroeien en kan de sluitingsperiode zo kort mogelijk gehouden worden’, besluit Marian Van Alphen.