Evenepoel komt zonder veel averij uit valpartij in Vuelta

Leider Remco Evenepoel is vanmiddag ten val gekomen tijdens de twaalfde rit van de Vuelta. Behalve een gescheurde broek leek hij niet veel aan de val te hebben overgehouden.

Consternatie even toen rode trui-drager Remco Evenepoel plots stil bleek te staan tijdens een afdaling in de twaalfde rit van de Ronde van Spanje, samen met ploegmaat Ilan Van Wilder. Uit beelden bleek dat hij in een bocht op een motor was gereden.

Evenepoel bleef rustig bij het tijdverlies dat hij daarbij opliep, maar ging wel flink zijn beklag doen bij de wedstrijdleiding over het ‘onverantwoorde’ gedrag en de bizarre plek waar de motor het nodig vond om af te remmen en al dan niet halt te houden.

De leider in het klassement kon wel snel zijn plaats weer innemen in het peloton en was op de slotklim van 19 kilometer, de Penas Blancas, snel in de voorste regionen te vinden. In de slotkilometers probeerde Enric Mas, waarschijnlijk samen met Evenepoel de sterkste renner in koers, maar Evenepoel gaf - in tegenstelling tot enkele andere klassementsrenners - geen krimp.

Voor de ritzege speelde Evenepoel wel niet meer mee.: vroeg op de dag was een groep van 32 weggereden die meer dan tien minuten voorsprong kreeg. Op de slotklim werd die flink uitgedund. Uiteindelijk bleek olympisch kampioen Richard Carapaz de sterkste van wat er overbleef van de leidersgroep. De Nederlander Wilco Kelderman werd tweede.

Het groepje-Evenepoel kwam binnen op iets meer dan zeven minuten. Op anderhalve kilometer van de top zette een vinnige Evenepoel zich op kop, om zelf het tempo te betalen. Vijf renners konden zijn tempo nog volgen, een aanval kwam er niet meer. Enric Mas en Primoz Roglic finishten in zijn spoor.