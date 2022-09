Het team van het Internationaal Atoomenergieagentschap is aangekomen in de kerncentrale Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne. De inspecteurs, die kogelvrije vesten droegen en in gepantserde voertuigen met VN-opschriften reisden, arriveerden in een groot konvooi onder toezicht van Russische soldaten.

Het IAEA-team gaat de veiligheidssituatie opmeten in de kerncentrale. Op de site en in de omgeving van de kerncentrale wordt nog steeds gevochten. De Russische troepen bezetten de kerncentrale begin maart, kort na de start van de invasie in Oekraïne.

Rafael Grossi, algemeen directeur van het IAEA, kondigde donderdagmiddag aan dat het team de kerncentrale zal bezoeken en het personeel wil ontmoeten. Grossi onderzoekt de mogelijkheid om leden van het IAEA permanent op de site aanwezig te houden, wat volgens hem ‘nodig is om de situatie te stabiliseren, en om regelmatig betrouwbare, onpartijdige en neutrale updates te krijgen over de situatie daar.’

Het huidige veiligheidsrisico werd nog eens benadrukt door berichten van geweerschoten en explosies in de omgeving, voor de aankomst van het team.