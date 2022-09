Het lerarentekort is het nijpendst in Brussel. Hoe gaan de scholen in de hoofdstad het nieuwe schooljaar in? In de Nederlandstalige lagere school Ket & Co in Sint-Jans-Molenbeek viel veel meer te noteren dan alarmkreten: rode lopers, enthousiasme en een ‘gevoelensronde’.

Donderdag 1 september. In de vroege ochtendzon vatten enkele ouders post voor de poort van de lagere school Ket & Co in Sint-Jans-Molenbeek. Kleurrijke vlaggetjes wapperen in de wind. Op de speelplaats ...