Magistratuur wil geld criminelen zelf gebruiken

Inkomsten uit de afkoopwet zouden naar een ‘Fonds voor Justitie’ moeten stromen, vindt de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle. ‘Zo wordt er bijgedragen tot een snellere en slagkrachtigere Justitie in strafzaken.’

Dagelijks leggen rechters boetes op aan criminelen. In specifieke omstandigheden, zeker als het gaat om witteboordencriminaliteit, kunnen verdachten hun proces ook ‘afkopen’. Ze betalen dan een vrij stevige som geld om, na goedkeuring door een rechter, een strafzaak te ontlopen. Via die verruimde minnelijke schikking vermijdt het parket een jarenlange procedureslag, die op een sisser kan uitdraaien.

De Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle stelt voor om een ‘Fonds voor Justitie’ op te richten waar een vast percentage van die minnelijke schikkingen en penale boetes heen vloeit. ‘De magistratuur krijgt vaak het verwijt dat ze klaagt over een gebrek aan personeel en materiële middelen, maar zelf weinig ideeën aanreikt waar die middelen vandaan zouden moeten komen. De oplossing kan worden gevonden in dat fonds’, stelt hij in zijn toespraak waarmee hij vandaag het gerechtelijk jaar opende. In de hoven van beroep komt elk jaar op 1 september de top van de magistratuur samen en geven de procureurs-generaal een openingsrede, een mercuriale.

Voor zijn aantreden als Brussels procureur-generaal was Delmulle federaal procureur. Binnen het Belgische gerecht heeft hij redelijk wat autoriteit. Hij stelt voor dat dertig procent van de minnelijke schikkingen en de geldboetes naar dat fonds zou kunnen gaan, waardoor het ‘op structurele wijze terugvloeit naar de federale gerechtelijke politie, het openbaar ministerie en de hoven en rechtbanken. (...) Dit om bij te dragen tot een snellere en slagkrachtiger Justitie in strafzaken.’

Folteringen

De voorbije vijf jaar brachten de verruimde minnelijke schikkingen meer dan vierhonderd miljoen euro op. Vorig jaar werden er 163 schikkingen afgesloten, goed voor ruim zestig miljoen euro. Dat geld komt terecht in de algemene begroting. Het totale budget van Justitie is twee miljard euro. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil daar tegen 2024 sowieso een half miljard aan toevoegen.

De oproep van de Brusselse procureur-generaal hangt samen met de moeilijke financiële omstandigheden van politie en gerecht. In het voorjaar maakten het openbaar ministerie en de commissaris-generaal van de federale politie duidelijk dat de opsporing van zwaar banditisme op apegapen ligt. ‘Er is te veel gesneden’, zei commissaris-generaal Marc De Mesmaeker. Al een jaar kan de Brusselse federale gerechtelijke politie de dossiers van financiële criminaliteit niet meer bolwerken. ‘We zien alleen mist’, verklaarde federaal procureur Frédéric Van Leeuw. Om hun noodkreet in het parlement kracht bij te zetten, werden zeer expliciete beelden van folteringen uit het misdaadmilieu getoond aan de parlementsleden.

Bij zijn oproep maakt Delmulle de vergelijking met het Verkeersveiligheidsfonds. ‘Om bij te dragen tot een betere verkeersveiligheid, zijn de politie, FOD Mobiliteit en FOD Justitie de begunstigden van een belangrijk deel van de geïnde ontvangsten van onder meer de penale boetes. Een ander zeer recent voorbeeld is het Fonds voor de maritieme en mariene handhaving.’ Dat wordt gespekt met de boetes en schikkingen na een overtreding van de scheepvaartwetten. Ook een deel van de verbeurdverklaringen, waarbij crimineel geld wordt afgenomen, zou rechtstreeks naar Justitie kunnen vloeien, denkt Delmulle.

‘Zo’n fonds oprichten is niet zo eenvoudig’, reageert Justitieminister Van Quickenborne via zijn woordvoerder. Er zijn de voorbije maanden pistes onderzocht, maar zonder resultaat. ‘De wet over zo’n begrotingsfondsen legt serieuze beperkingen op. Ook de praktische uitwerking waarbij de uitkeringen dienen te verlopen via meerdere instanties, is zeer complex.’

Naast zijn pleidooi voor het ‘Fonds voor Justitie’ herhaalde de procureur-generaal, bevoegd voor Brussel en Vlaams-Brabant, ook dat er dringend een oplossing moet komen voor de procureur van het arrondissement Brussel. Sinds de vorige, Franstalige, procureur daar vertrok, neemt een Nederlandstalige adjunct zijn taken over, maar dat is een vervanging. De officiële benoeming van de Brusselse procureur blijft uit. ‘We zoeken naar een oplossing’, zegt het kabinet-Justitie.