Polen schat schade door Duitsers tijdens Tweede Wereldoorlog op 1,3 biljoen euro

Een Poolse parlementaire onderzoekscommissie heeft de schade die werd aangericht door nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog op 1,3 biljoen euro (1.300.000.000.000 euro, red.) geschat. Dat heeft Jaroslaw Kaczynski, de voorzitter van de conservatieve regeringspartij PiS, donderdag meegedeeld.

Het rapport van de commissie, die in 2017 bijeen was geroepen, kan nu de basis vormen voor schadevergoedingsclaims. Dat zorgt mogelijk voor nieuwe spanningen in de relatie tussen de buurlanden. ‘We zullen ons tot Duitsland wenden om onderhandelingen te starten over de herstelbetalingen’, zei Kaczynski, de voorzitter van de conservatieve regeringspartij PiS. Hij voegde eraan toe dat het ‘een lange en geen gemakkelijke weg’ zal zijn.

Dertig experten, onder wie ook historici, waren betrokken bij de onderzoekscommissie. Het driedelig rapport zal nu de basis vormen voor schadevergoedingsclaims. ‘De Duitse bezetting was extreem gewelddadig, wreed en heeft gevolgen tot op de dag van vandaag’, aldus Kaczynski. Daarom zal Polen herstelbetalingen aanvragen, klonk het. Dat leidt mogelijk tot nieuwe spanningen in de relatie tussen de buurlanden.

Duitse autoriteiten laten intussen weten dat verdere herstelbetalingen niet op tafel liggen. Voor hen was de kwestie afgehandeld met het zogenaamd Twee-plus-Vier-verdrag dat ze in 1990 sloten met Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de voormalige Sovjet-Unie en dat het pad effende voor de hereniging van Duitsland na de val van de Berlijnse Muur. Kaczynski benadrukt dat Polen nog geen vorm van schadevergoeding kreeg, terwijl tientallen landen dat wel al ontvingen.

Jarenlang vechten

De partijvoorzitter liet weten dat het om een aanzienlijk, maar wel realistisch bedrag gaat dat de Duitse economie niet zal overbelasten, zo schrijft het Poolse persagentschap PAP. Hij verwees naar de herstelvergoedingen die Duitsland jarenlang betaalde aan Frankrijk voor de schade tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat de Duitse autoriteiten het rapport niet warm ontvangen, had hij naar eigen zeggen verwacht. ‘Maar voor zo’n zaken moet je vechten, soms jarenlang. We beloven niet dat het een snel succes zal zijn’, klonk het nog.

De voorstelling van het rapport komt op een symbolische dag. Op 1 september 1939 viel nazi-Duitsland Polen binnen, nu 83 jaar geleden, wat het begin van de Tweede Wereldoorlog betekende. In Polen kwamen naar schatting zes miljoen mensen om het leven. Volgens Kaczynski brengt het rapport niet alleen de Poolse verliezen uit de Tweede Wereldoorlog in kaart, maar vormt het ook een gelegenheid om de kwestie op de internationale agenda te zetten.