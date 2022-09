Bijna 300 leerlingen beginnen aan opleiding vrachtwagenchauffeur

Dit schooljaar beginnen bijna driehonderd Belgische jongeren aan een BSO-opleiding vrachtwagenchauffeur. Dat meldt de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners (Febetra) in een persbericht. Vrachtwagenchauffeur is een knelpuntberoep en levert ‘gegarandeerd een job’ op, klinkt het bij Febetra.

De opleiding moet scholieren alle kneepjes van het vak bijbrengen. Ze leren er vrachten laden en lossen, rij- en rusttijden berekenen en voorraden controleren en beheren. Tijdens de praktijklessen, zowel op gesloten terreinen als op de openbare weg, mogen de leerlingen vrachtwagens besturen en leren ze met een aanhangwagen rijden. Wanneer ze de opleiding afronden, krijgen ze de nodige rijbewijzen (C en CE) en attesten om aan het werk te gaan.

In België staan zowat vijfduizend vacatures open in de transportsector. ‘Net als in vele andere sectoren blijkt het bijzonder moeilijk om alle vacatures ingevuld te krijgen’, klinkt het bij Febetra. Maar ‘zonder vrachtwagenchauffeurs stopt de wereld met draaien’, onderstreept Philippe Degraef, directeur van de federatie. ‘Daarom is de opleiding van cruciaal belang.’

In Vlaanderen bieden zeven middelbare scholen de opleiding aan, onder meer in Gent, Antwerpen, Zeebrugge en Kortrijk. Na twee jaar kunnen de leerlingen ervoor kiezen een zevende specialisatiejaar te volgen.