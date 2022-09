Salamicrash kost beurzen al zes procent

Op de beurzen is het na de zomerrally weer volledig naar af. De vrees voor stijgende rentes en een recessie leiden tot een somber beursklimaat.

De Jackson Hole top van centrale bankiers mag dan al bijna een week afgelopen zijn, de beurzen zitten nog altijd in de maag met de korte speech van Fed-voorzitter Jerome Powell. Die leidde niet tot een grote crash op de beurs, maar wel een crash in schijfjes. In een week tijd staan de Europese beurzen daardoor zo’n 6 procent lager. De Bel20 staat op het laatste peil sinds november 2020.

Powell liet op de top weten dat de Federal Reserve de inflatie bestrijden belangrijker vindt dat een lichte recessie met stijgende werkloosheid. Naar de financiële markten vertaald betekent dat: nog hogere rentes in het vooruitzicht. Aandelenbeurzen en obligatiemarkten reageren doorgaans allergisch op rentestijgingen. Ook in Europa lieten centrale bankiers na recordinflatiecijfers deze week ontglippen dat er nog stevige renteverhogingen gepland staan. Belangrijke beurshuizen gaan er nu van uit dat de ECB volgende week donderdag de rente met 75 in plaats van 50 basispunten zal optrekken.

Koude douche

‘Wie dacht dat de centrale bankiers door recessievrees de rente niet veel meer zouden durven op te trekken, kreeg vorige week een koude douche’, zegt Philippe Gijssels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis. De salamicrash leidde ertoe dat de zomerrally op de beurzen – veroorzaakt door marktpartijen die dachten dat de inflatie over zijn piek was – volledig ongedaan werd gemaakt. Ook de rente op obligaties neemt opnieuw toe, waardoor de waarde van die obligaties zakt. Hogere rentes betekent eveneens dat er stilaan aantrekkelijke alternatieven komen voor aandelen. ‘In de VS vind je al heel wat bedrijfsobligaties met rentes boven de 4 procent.’

Ook van het economische front is er de voorbije dagen weinig opbeurend nieuws. In China gaat metropool Chengdu door een corona-uitbraak opnieuw dicht. Europa lijdt dan weer onder de torenhoge gasprijzen, waardoor steeds meer bedrijven tijdelijk de productie stilleggen. De Europese PMI-index – die het vertrouwen bij de bedrijven meet – zakte van 49,8 in juli naar 49,6 in augustus.

Grondstofaandelen doen het slecht

Vooral industriële en grondstofaandelen doen het slecht. De recessievrees in Europa en de VS en een zware vertraging in China zullen ervoor zorgen dat de vraag naar heel wat grondstoffen zoals ijzererts, ruwe olie of koper zal zakken, wat in het nadeel is van mijn- en oliebedrijven.

Toch is het merkwaardig dat de beurzen de voorbije weken in schijfjes zakten, en niet zoals in de coronacrisis met enkele dieprode sessies. ‘Dat komt omdat marktpartijen in twee kampen uiteenvallen. Het ene kamp – het bearmarket rally-kamp – is het negatieve kamp dat de zomerrally als een tijdelijke opleving van de beurzen zag. Dat kamp is vooral bezorgd over een recessie en stijgende rentes. Aan de andere kant heb je het bullmarket-kamp, dat geloofde dat het dieptepunt van de beurzen voorbij is. Je hebt nu iedere dag partijen die van kamp overlopen, en negatiever worden’, verklaart Gijssels de geleidelijke crash.