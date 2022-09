Dit recept deelde Donna Hay toen we haar interviewden bij het verschijnen van haar boek Nieuwe klassiekers. Voor een vegetarische versie kun je de ham vervangen door brokkelige geitenkaas (die je niet in de oven steekt) of door stevig gebakken oesterzwammen.

Ingrediënten (voor zes personen):

12 plakken prosciutto

60 ml ahornsiroop

120 g pecannoten

110 g fijne kristalsuiker

1 eetlepel water

1 theelepel grof zeezout

2 eetlepels witte balsamico

2 eetlepels olijfolie

4 kleine rode appels, in dunne plakken

4 babyvenkelknollen, in dunne plakken

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 160 °C. Leg de prosciutto op een met bakpapier beklede bakplaat, bestrijk de plakken met ahornsiroop en zet 10 minuten in de oven of tot ze krokant en goudbruin zijn. Zet apart.

2. Schep de pecannoten, suiker en het water en zout goed om in een kom. Verhit een grote antiaanbakpan op matig vuur. Voeg de pecannoten toe en bak 6-8 minuten of tot ze gekaramelliseerd zijn; roer af en toe. Zet apart en laat afkoelen.

3. Klop balsamico en olie op in een kom. Doe appel, venkel, prosciutto en pecannoten in een kom, druppel de dressing erover en schep alles goed om.