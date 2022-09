EMA keurt nieuwe versies corona-vaccins goed

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft donderdag het licht op groen gezet voor de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna. Dat meldt het in een persbericht. Het gaat om vaccins die aangepast zijn aan de omikronsubvariant BA.1.

De vaccins kregen een toelating om te worden toegediend aan alle personen vanaf de leeftijd van twaalf jaar en dit minstens drie maanden na de vorige prik.

De zogenaamde bivalente vaccins zijn zowel werkzaam tegen het oorspronkelijke coronavirus als tegen de omikronsubvariant BA.1. Uit studies blijkt dat de vaccins een hogere immuunrespons tegen omikron opwekken dan de originele vaccins.

Voor de aangepaste vaccins werden geen nieuwe bijwerkingen gemeld.

De aanbevelingen van het EMA worden nu nog doorgestuurd naar de Europese Commissie, die het licht nog formeel op groen moet zetten.

Het EMA laat nog weten dat de vaccins die werden aangepast aan de omikronsubvarianten BA.4 en BA.5, die woensdag in de Verenigde Staten werden goedgekeurd, nog onder de loep worden genomen of nog een formele aanvraag moeten indienen. De eventuele goedkeuring van die vaccins zal dus pas later volgen.

Ten slotte stipt het Europees Geneesmiddelenagentschap nog aan dat ook de oorspronkelijke vaccins nog steeds effectief zijn in het voorkomen van een zwaar ziekteverloop, ziekenhuisopname en overlijden.

Vlaamse campagne

‘De goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) voor de aangepaste covid-19-vaccins is goed nieuws voor de Vlaamse vaccinatiecampagne’, schrijft Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevis (CD&V) in een persbericht. ‘Dat betekent dat de campagne zoals voorzien vanaf 12 september kan starten met de aangepaste vaccins in een tachtigtal vaccinatiecentra. Intussen kregen bijna 800.000 mensen hun uitnodiging.’

‘De vaccinatiecampagne wordt opnieuw via onze vaccinatiecentra georganiseerd’, meldt Crevits. ‘Zij zijn zich volop aan het voorbereiden om vanaf 12 september te starten met vaccineren. Een grote onbekende was de goedkeuring van het EMA voor de aangepaste vaccins aan de omikronvariant. Dus het is goed nieuws dat die goedkeuring er is en dat onze campagne kan starten. Zeker voor kwetsbare personen blijft de herhalingsvaccinatie belangrijk.’

‘Zowel Pfizer als Moderna bevestigden intussen de leveringen van de aangepaste vaccins’, meldt ze ook nog. ‘Op 7 september worden ruim 1 miljoen aangepaste vaccins van Pfizer geleverd, in dezelfde week ook nog eens bijna 300.000 aangepaste vaccins van Moderna. Dat betekent dat er bij de start van de vaccinatiecampagne 1,3 miljoen aangepaste vaccins zullen zijn. In de week van 12 september worden nog eens 1,4 miljoen aangepaste vaccins verwacht en ook de weken nadien volgen nog leveringen.’