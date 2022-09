Bits&Atomen: En toch zou het monster van Loch Ness kunnen bestaan

Neen, ook deze zomer is het monster van Loch Ness niet gevonden. Maar er is wel iets gevonden dat erop wijst dat het monster zou kunnen bestaan (hebben).





Voorts hebben we het over de klokkenluider bij Twitter en wat zijn onthullingen betekenen voor het overnamebod van Elon Musk. We hebben het over het geluid op Mars én over streamingdiensten die nu ook reclameblokken hebben en wat dat betekent voor het abonnementsgeld.

