Chris Umé en zijn bedrijf Metaphysic hebben dinsdagavond hoge ogen gegooid in de halve finale van America’s Got Talent. Met drie goede zangers en geavanceerde AI- en deepfake-technologie liet Umé de aanwezige juryleden operaklassieker ‘Nessun dorma’ van Puccini zingen. Binnen twee weken mogen ze aantreden in de finale. In bovenstaande video vertelt hij hoe ze te werk zijn gegaan.