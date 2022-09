Terwijl Leonardo DiCaprio met rasse schreden de vijftig nadert, krijgen zijn vriendinnen maximaal op hun 25ste de bons. Met Camila Morrone (25) als recentste toevoeging.

‘Once upon a time in Hollywood duurt bijna drie uur. Leonardo DiCaprio kwam naar de première en tegen het einde was zijn date te oud voor hem.’ De Britse komiek Ricky Gervais zag tijdens de Golden Globes ...