Alle ogen op Europa, maar ook Brussel heeft nog geen energieplan

Terwijl de energiefactuur de pan uit swingt, kijken onze regeringen vooral naar Europa om die te drukken. Maar ook in de Europese wijk heeft men nog geen mirakeloplossingen.

‘Alleen Europa kan het bloeden stoppen’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) woensdagavond nadat de verschillende regeringen in ons land hadden samengezeten in een poging de uit de pan swingende energieprijzen te drukken. Maar ook in de Europese wijk heeft men nog geen ‘mirakeloplossing’ uit de hoed kunnen toveren.

Op 9 september komen de Europese ministers van Energie samen voor een noodtop om mogelijke maatregelen te bespreken, en ook de Europese Commissie zal pas tegen 14 september met ‘concrete plannen’ komen om de energieprijzen te beteugelen, heeft Mechthild Woersdoerfer, de adjunct-directeur van het Energiedepartement vandaag tegen het Europees Parlement gezegd.

Prijsplafond en belasting op overwinsten

De Europese Commissie zal verschillende maatregelen op tafel leggen, zoals een voorstel voor prijsplafond en een manier om de huidige ‘overwinsten’ van energiebedrijven aan te pakken, nu de huidige energieprijzen en gestegen levensduurte een deel van de Europese huishoudens in armoede dreigt te duwen. Belastingen zijn in principe een bevoegdheid van de lidstaten – en sommige landen (zoals Italië) hebben al een dergelijke taks in het leven geroepen – waardoor unanimiteit van alle 27 lidstaten zou nodig zijn om dit voor heel de Unie in te voeren.

De Europese Unie raakte het eerder wel al eens over een plan om het aardgasverbruik te doen dalen via vrijwillige besparingen door de lidstaten. Als Rusland de gaskraan verder dichtdraait, kan de doelstelling juridisch bindend worden.