De Russische president Vladimir Poetin woont zaterdag de begrafenis van de voormalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov niet bij vanwege agendaproblemen. Dat meldt het Kremlin.

Door zijn drukke agenda kan Poetin de plechtigheid in het Huis van de Vakbonden in Moskou niet bijwonen en de begrafenis zelf evenmin. ‘Helaas is de president verhinderd door zijn werkschema’, zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Donderdag zou Poetin naar Kaliningrad vliegen.

De Russische president heeft wel al een laatste groet gebracht in de rouwzaal van het ziekenhuis in Moskou waar het lichaam van Gorbatsjov ligt opgebaard. Hij legde ook bloemen neer. Op beelden is te zien hoe de president meerdere keren een buiging maakt bij de kist en een kruisteken maakt. Het is de eerste keer dat het lichaam van de ex-Sovjetleider getoond wordt.

Gorbatsjov, die dinsdag op 91-jarige leeftijd is overleden, lijkt geen officiële staatsbegrafenis te krijgen, zo blijkt uit een verklaring Peskov. De begrafenis zal volgens hem ‘elementen’ van een straatsbegrafenis hebben, waaronder een erewacht. De staat helpt volgens hem ook bij de organisatie. Maar of dat onder de definitie van een staatsbegrafenis valt, zou hij moeten opzoeken.

De relatie tussen Gorbatsjov en Poetin was complex. In de laatste maanden was Gorbatsjov naar verluidt ‘ontdaan’ over Poetins oorlog in Oekraïne. Bij het overlijden van de voormalige Kremlin-leider Boris Jeltsin in 2007 riep Poetin, die toen premier was, een dag van nationale rouw uit.