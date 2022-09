Al bijna 1.200 mensen zijn omgekomen bij de overstromingen die de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif omschreven heeft als de ergste in de geschiedenis van het land. Satellietbeelden tonen de omvang van de verwoesting: groene velden, dorpen en gebouwen zijn veranderd in bruine watervlaktes, en in sommige delen van Pakistan hebben de moessonregens nieuwe rivieren en meren doen ontstaan.