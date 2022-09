Lukoil-topman sterft ‘na val uit raam ziekenhuis’

Ravil Maganov (67), sinds 2020 de topman van Lukoil, is overleden. Volgens politiebronnen viel hij uit het raam van een ziekenhuis. In een statement van het bedrijf staat dat hij overleed na ‘een ernstige ziekte’.

Maganov zou zijn omgekomen aan zijn verwondingen, nadat hij zes verdiepingen naar beneden viel.

Volgens een anonieme bron bij Reuters viel hij uit een raam het gerenommeerde centraal klinisch ziekenhuis op een boogscheut van het Kremlin. Het ziekenhuis is vaak de plek waar figuren uit de Russische elite worden verzorgd.

De Rus was sinds 1993 actief in het bedrijf. In 2020 werd hij voorzitter van de raad van bestuur. Het bedrijf looft zijn kwaliteiten en zegt dat het bedrijf door zijn inzet kon uitgroeien tot een grote speler op de oliemarkt.

Maganov is de tweede topfiguur binnen het bedrijf dat de laatste maanden in verdachte omstandigheden overleed, schrijft de onafhankelijke Russische nieuwssite Moscow Times. In juni stapte ceo Vagit Alekperov op als het gevolg van westerse sancties tegen Russische olie. Het bedrijf pleit er al langer voor om de oorlog in Oekraïne stop te zetten. In een statement betuigt de oliegigant ook zijn steun aan de slachtoffers van het ‘gewapend conflict’.