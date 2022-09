Parijs 2024 denkt nu al aan besparingen

De organisatie van de Olympische Spelen in Parijs 2024 bekijkt nu al besparingsmaatregelen. De stad vreest anders het budget serieus te zullen overschrijden.

‘We moeten alle mogelijkheden bekijken in alle aspecten van de Spelen’, zegden voorzitter Tony Estanguet van het organisatiecomité en ceo Etienne Thobois bij een bezoek van de coördinatiecommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan Parijs.

In eerste instantie wordt gedacht aan besparingen op transport en de huurprijs van accommodaties, meldt de gespecialiseerde website insidethegames.biz.

Estanguet beklemtoonde zijn dankbaarheid voor de flexibiliteit van het IOC gezien de huidige economische situatie en benadrukte dat de bouwwerken op schema lagen. Volgens hem werken het IOC en het organisatiecomité van Parijs samen aan een model om de Spelen in de toekomst leefbaar en organiseerbaar te houden.

‘Tot nu hebben we een budget dat in evenwicht is en dat willen ze zo houden’, zei hij. ‘We moeten daarom denken aan efficiëntie, flexibel zijn en creatief omgaan met de kosten en die optimaliseren.’

De bouwwerken in Parijs liggen op schema. Foto: afp

Etienne Thobois gooide het discours over een meer praktische boeg, gezien onder meer de hoge energieprijzen. ‘Vermoedelijk zullen we het gedeelte privévervoer terugschroeven en meer gebruikmaken van openbaar vervoer’, zei hij. ‘Gezien het niveau van het openbaar vervoer in Parijs moet dat mogelijk zijn.’

Opmerkelijk is dat Thobois zich afvroeg of alle trainingssites wel moeten openen vanaf de eerste dag van de opening van het olympisch dorp. ‘Dat zijn vragen waar we antwoorden op moeten vinden. We spreken dan misschien over minimale bedragen, maar het zijn zulke besparingen die zullen bepalen of we binnen het budget blijven of niet. Het doel is om intern elke uitgave te bekijken en dan suggesties te doen waar we kunnen optimaliseren en eventueel kosten kunnen besparen. Hoe meer kennis we verwerven, hoe preciezer we zijn in onze voorspellingen.’

Voor de volledigheid: de Spelen in Parijs staan gepland van 26 juli tot 11 augustus 2024. Nadien volgen de Paralympische Spelen, van 28 augustus tot 8 september. De startdatum van de Spelen heeft wel gevolgen. Om organisatorische redenen zou de Ronde van Frankrijk niet zijn traditionele aankomst op de Champs-Elysées kunnen hebben, maar uitwijken naar de Promenade des Anglais in Nice.