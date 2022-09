Rammstein komt op 4 augustus weer naar België

Exact een jaar na hun laatste dubbele passage komt de Duitse metalband Rammstein alweer terug naar ons land. Op vrijdag 4 augustus 2023 staan ze in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

Ze hadden het al aangekondigd dat ze zouden terugkomen tijdens hun laatste concert in Oostende op 4 augustus, maar wanneer was nog niet duidelijk. Tot nu. Op vrijdag 4 augustus 2023 zullen ze in het Koning Boudewijnstadion in Brussel spelen.

Tickets gaan vanaf donderdag 8 september om 10 uur in voorverkoop. De kans is groot dat het snel gaat. Hoewel de band intussen al 28 jaar meegaat, blijft hij aan populariteit winnen. Het concert in Oostende op 3 augustus dit jaar (na uitstel door corona) was in een kwartier uitverkocht, waarna er een tweede werd aangekondigd.

Nu de concerten in Oostende stegen hun albums plots met een rotvaart in de Ultratop.