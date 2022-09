Belgians Lions beginnen aan EK in heksenketel: ‘Wij hebben geen NBA-spelers, maar wel veel passie’

De Belgian Lions beginnen vandaag in Tbilisi aan hun vijfde opeenvolgende EK. 10.000 hevige fans zullen de Lions tegen gastland Georgië een warm welkom geven. ‘We begrijpen alvast niet wat ze scanderen’, zegt Dario Gjergja (47), die zijn eerste EK als bondscoach afwerkt, met een knipoog.

De Belgian Lions (FIBA 37) zitten op het EK in een zware poule met naast Georgië (FIBA 36) ook wereldtopper Spanje (FIBA 2), Turkije (FIBA 16), Montenegro (FIBA 25) en Bulgarije (FIBA 52). Op Bulgarije na, tellen alle opponenten NBA-spelers.

‘Wij beschikken niet over een speler uit de NBA, wel over veel passie. Dat is onze kracht en vormt hopelijk de basis van een succesvol Eurobasket’, zegt Gjergja. ‘Georgië zag met Tornike Shengelia (ex-NBA) een belangrijke speler uitvallen. Ze beschikken echter over zoveel andere troeven, met de Amerikaanse Georgiër Thad McFadden (1m88, Murcia), Goga Bitadze (2m13, Indiana Pacers), Alexander Mamukelasjvili (2m11, Milwaukee Bucks) en de 2m17 grote Giorgi Shermadini, al jaren een sterkhouder bij Tenerife.’

10.000 Georgiërs

De bondscoach beseft dat de Lions meteen op scherp zullen moeten staan. ‘We speelden zondag in Athene voor 19.000 felle Griekse fans, maar 10.000 Georgiërs zullen ook wel voor een helse sfeer zorgen. Met De Zeeuw, Tabu, Mwema en Gillet beschikken we over veel maturiteit. Vanwijn, Obasohan, Bleijenbergh en Bratanovic combineren als EK-debutanten ervaring en jong talent. Voeg daar nog Kevin Tumba, Alex Libert, Manu Lecomte en Ismael Bako aan toe en onze kern is op alle posities mooi uitgebalanceerd. We bekijken het match per match, maar willen toch graag naar die 1/8ste finales en naar Berlijn, waar de beslissende fase van dit EK wordt betwist.’