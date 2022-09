Baby overleden in crèche in West-Vlaamse Eernegem

Politie en parket voeren een onderzoek naar een overlijden van een baby bij een onthaalouder in het West-Vlaamse Eernegem. Het kindje overleed er dinsdag. Alles wijst op een tragisch ongeval.

Het overlijden van het kind dateert van afgelopen dinsdag in een crèche in Eernegem. Er werd nog medische hulp ingeschakeld, maar die kwam te laat. Na het overlijden werd de politie en het parket verwittigd. Het gerecht voert nu verder onderzoek.

Het is nog te vroeg voor conclusies maar alles wijst erop dat het om een tragisch ongeval gaat en er geen tussenkomst van derden was. Het onderzoek loopt nog verder.

Ook burgemeester Lieven Cobbaert van Ichtegem werd op de hoogte gebracht. ‘Ik kan me niet uitspreken over wat er gebeurde want het onderzoek loopt. In ieder geval gaat mijn medeleven uit naar de ouders en familie van het kind en alle andere betrokkenen’, zegt hij.

Kind en Gezin werd maandagochtend op de hoogte gebracht. ‘De feiten speelden zich af bij een onthaalouder aangesloten bij de organisatie Ferm. Dit is een drama en we hopen voor iedereen dat er snel meer duidelijkheid is’, zegt woordvoerster Nele Wouters. ‘Ferm zorgde ervoor dat de opvang niet meer open is. Zelf hebben we nog geen formele maatregel opgelegd. We blijven in nauw contact met de werkgever staan.’

