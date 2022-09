Leonardo DiCaprio is weer single

Acteur Leonardo DiCaprio heeft de gewoonte om te ­breken met zijn liefjes eens ze 25 geworden zijn.

‘Once upon a time in Hollywood duurt bijna drie uur. Leonardo DiCaprio kwam naar de première en tegen het einde was zijn date te oud voor hem.’ Komiek Ricky Gervais zag tijdens de Golden Globes in 2020 al het amusante in van het turbulente liefdesleven van de Titanic-acteur. Maar in die punchline schuilt een grond van waarheid. Sterker, wie er de lijst van de voorbije twintig jaar bijneemt, merkt dat Di­Caprio nooit een vrouw heeft ­gedatet die óúder is dan 25.

De laatste toevoeging aan dat rijtje – The 25 Club genoemd – is het Argentijns-Amerikaanse model Camila Morrone. Na bijna vijf jaar is de relatie nu afgelopen. Geheel toevallig of niet: twee maanden nadat Morrone 25 jaar geworden was.

De ex van DiCaprio, Camila Morrone, hier net geen 25 jaar oud. Foto: Getty

Eerder had DiCaprio al een romance van zes jaar met Bar Refaeli, tot het Israëlische supermodel de magische grens van 25 jaar ­bereikte.Hetzelfde geldt voor actrice Blake Lively (23 in 2011) en de modellen Erin Heatherton (23 in 2012) en Toni Garrn (amper 20 toen ze een relatie begonnen in 2013). Kelly Rohrbach is al 25 in 2015 als de twee elkaar leren kennen. Leo geeft het een halfjaartje de kans, maar het blijft niet duren. Een jaar later leert hij het nieuwste lid van die groep kennen: Nina Agdal, een Deens – je raadt het al – badpakkenmodel. Maar ook zij moest opkrassen wanneer ze in 2017 25 werd.