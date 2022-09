Chinese miljoenenstad Chengdu in lockdown

De Chinese autoriteiten hebben na een corona-uitbraak opnieuw een uitgaansverbod ingesteld in een van de grootste steden van het land.

Volgens Chinese staatsmedia mogen de circa 21 miljoen inwoners van de zuidwest-Chinese metropool Chengdu vanaf donderdagavond niet meer naar buiten. Gezinnen mogen een keer per dag iemand naar buiten sturen om inkopen te doen. Binnen vier dagen wordt de hele stad getest. Wie de stad wil verlaten, moet een recente negatieve test kunnen voorleggen. De autoriteiten maakten de strenge maatregelen bekend nadat woensdag 157 coronabesmettingen waren vastgesteld.

Omdat mensen door de hitte in de stad vaker binnen contact hebben gehad, zoals in waterparken, is het aantal besmettingen opgelopen, zegt Yang Xiaoguang, het hoofd van de gezondheidscommissie van de stad.

Andere steden

In andere Chinese steden waren de afgelopen dagen al lockdowns afgekondigd. Zo werd er een avondklok ingesteld voor ongeveer de helft van de 6 miljoen inwoners van de noordoostelijke stad Dalian.

De steden Chengde en Shijiazhuang bij Peking hebben ook een avondklok opgelegd aan een niet nader genoemd aantal mensen. In de oostelijke stad Tianjin hebben de autoriteiten coronatesten besteld voor de hele bevolking. In de Zuid-Chinese metropool Shenzhen werden enkele delen van de stad weer afgesloten.

China blijft vasthouden aan zijn zero-covidbeleid, terwijl de rest van de wereld met het coronavirus probeert te leven. Elke opflakkering wordt met drastische maatregelen de kop ingedrukt, ook al zijn de economische kosten groot.