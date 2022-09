Comeback Sarah Palin blijft uit: Democraat verslaat door Trump gesteunde kandidaat

De Republikeinse Sarah Palin gaat ten onder in de speciale verkiezing voor de enige zetel van de staat Alaska in het Amerikaanse Congres. De Democraat Mary Peltola zal de resterende vier maanden van de ambtstermijn van Don Young, die in maart overleed, afmaken. In het najaar volgt een herkansing.

Maandenlang werkte de voormalige gouverneur van de staat Alaska Sarah Palin aan haar politieke comeback. Met de steun van ex-president Donald Trump aasde ze op een zitje in het Huis van Afgevaardigden na de dood van het Republikeinse parlementslid Don Young. Hij overleed in maart eerder dit jaar, na Alaska bijna een halve eeuw te hebben vertegenwoordigd. Uiteindelijk moest ze het onderspit delven van Mary Peltola, een voormalig Democratisch staatswetgever en Yup’ik Eskimo-inwoner van Alaska. Ze wordt de eerste inheemse Alaskaan die als wetgever in het Congres van de staat zal dienen.

‘We hebben op korte tijd veel bereikt’, zei Peltola na haar overwinning. ‘Ik wil het vertrouwen van de Alaskanen blijven verdienen.’ Palin blijft strijdvaardig na haar verlies. Ze is teleurgesteld en zal herbronnen, maar ze maakte ook duidelijk dat ze klaar was voor een revanche in de herfst, wanneer Republikeinen en Democraten opnieuw zullen strijden tijdens de algemene verkiezingen voor een volledige tweejarige termijn. Dat Palin deze strijd verloor, lag volgens haar aan het nieuwe kiesstelsel van de staat – ranked-choice voting – de schuld van haar nederlaag. Volgens haar is het systeem ‘te ingewikkeld en verwarrend’.

Mary Peltola, een voormalig Democratisch staatswetgever en inheemse inwoner van Alaska. Foto: REUTERS

De overwinning van Peltola is de nieuwste in een reeks Democratische overwinningen. Door die onverwachte successen krijgen de Democraten steeds meer zelfvertrouwen om in november het overwicht in de Senaat te behouden, zeker nu Republikeinse kandidaten intern verdeeld lijken te zijn. Toch erkennen de Democraten dat het een pak moeilijker zal zijn om de controle over het Huis van Afgevaardigden te behouden.