Communicatiestrateeg Jan Callebaut overleden

Marketing- en communicatiestrateeg Jan Callebaut is op 66-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Aalst. Hij gaf jarenlang advies aan prominente politici uit de wetstraat.

Volgens Het Laatste Nieuws werd een hartstilstand Jan Callebaut fataal.Behalve zijn werk voor merken als Coca-Cola, Heineken, Unilever, InBev en de VRT, waar hij voor Canvas de term meerwaardezoeker lanceerde, had ook de Wetstraat oren naar zijn strategisch inzicht. Politici van diverse strekkingen gingen bij hem te rade.

De bekendste daarvan is ex-premier Yves Leterme van CD&V, de partij waarmee Callebaut de meeste affiniteit had. Hij stond Leterme bij met advies in zijn verkiezingscampagne van 2007. Uiteindelijk won Leterme die verkiezingen overtuigend.

‘Het politieke proces interesseert me, maar ik wil nooit op het beleid wegen. Ik heb nooit de ambitie gehad om politicus te worden’, zei Callabaut daar later over in een interview met De Standaard.

Behalve adviseur, was Callebaut ook auteur van verscheidene boeken. Samen met VRT-journalist Ivan De Vadder schreef hij in 2020 Het DNA van Vlaanderen, een boek over de Vlaamse publieke opinie en de teloorgang van de traditionele partijen. Een van zijn andere boeken, Consumentengeheimen, focuste zich dan weer op het gedrag van de consument.