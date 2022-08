Reacties op beslissingen Overlegcomité: ‘Een maat voor niets’

Belangengroepen, experts en politieke partijen reageren op de beslissingen van het overlegcomité. Sommigen reageren positief op de uitgereikte hand, anderen vinden de resultaten van het overleg veel te mager.

‘Een maat voor niets’, noemt armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) wat beslist is op het Overlegcomité. ‘Eigenlijk heb ik vooral dingen gehoord die we al wisten. Het sociaal tarief en de btw-verlaging op gas en elektriciteit worden verlengd. Dat is een goede zaak, maar dat wisten we al. Daarenboven is de verlenging redelijk kort, tot eind maart. Dan geef je de bevolking geen zekerheid. De verlaagde accijnzen op brandstof en stookolie zijn dan weer maatregelen die niet erg doeltreffend zijn. Dat gaat heel veel geld kosten dat breed uitgesmeerd wordt over de hele bevolking. Dat is geen gerichte maatregel om zij die het moeilijk hebben te helpen. Het zijn de grootverbruikers die je hiermee ondersteunt.’

Van Lancker mist een concreet stappenplan. ‘Hoe ga je de kwetsbare helpen en hoe ga je hen ondersteunen tot het niet meer nodig is?’ Ook de Vlaamse voorstellen om renovatiewerken te ondersteunen, komt volgens hem amper de armste burgers toe.

Dat zegt ook Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform. ‘De woonkost blijft ondertussen gewoon toenemen. Huurders, vaak de mensen met de laagste inkomens, worden weer helemaal vergeten. Federaal kan de fiscaliteit aangepast worden maar ook op Vlaams niveau zijn er huurtoelages die de huurder kunnen versterken.’

Consumentenorganisatie Test Aankoop reageert matig positief. ‘Een aantal zaken hadden we gevraagd en zijn er ook gekomen’, zegt woordvoerder Simon November. Verder hoort Test Aankoop veel engagement, maar stelt het vragen bij hoe haalbaar die zijn. Het kijkt ook uit naar structurele maatregelen.

Bankenfederatie Febelfin neemt akte van de uitgestoken hand van de regering. De Croo had gezegd dat het met de banken wil onderhandelen over mogelijk uitstel bij de betaling van hypothecaire leningen. Verder zou het ook makkelijker moeten worden om leningen voor groene investeringen aan te gaan. Inhoudelijk laat de bankensector nog niet in z’n kaarten kijken.

Wergeversorganisaties willen actie

Ook met de bedrijvensector gaan de regeringen in ons land om de tafel zitten, zo besliste het Overlegcomité woensdag. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, hoopt dat daar zo snel mogelijk steun uit voortkomt voor bedrijven. Van de Vlaamse regering verwacht het een steunkader. Op Europees niveau moet dan weer op korte termijn de ‘irrationele prijzenspiraal’ aanpakken, vindt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

‘Het is goed dat er snel overleg komt met de werkgeversorganisaties, maar het is nu tijd om te handelen’, vult Danny Van Assche, van Unizo aan. ‘We begrijpen dat er geen mirakelmaatregelen zijn, maar onze ondernemers hebben op dit moment nood aan concrete houvast dat er steun op komst is. We kijken uit naar overleg, maar woorden moeten snel daden worden.’

Voor Bart Steukers, ceo van de technologiefederatie Agoria die meer dan tweeduizend techbedrijven in ons land vertegenwoordigt, ontbreekt bij de aankondigingen van het Overlegcomité ‘een concrete timing en budget voor maatregelen die de energiefacturen van de bedrijven op korte termijn kunnen verlichten’.

Oppositie ontgoocheld

Volgens Peter Mertens, algemeen secretaris van PVDA, zegt dat de regering plat op de buik gaat voor Engie, die verder grote winsten zou mogen maken. Hij stelt weinig hoop in het onderzoek van de regering om een overwinstbelasting in het leven te roepen.

Vlaams Belang zegt dan weer dat het Overlegcomité niets heeft opgeleverd. Volgens Kamerlid Reccino Van Lommel werden enkel maar intenties geuit om samen te werken en schuift de regering de hete brij door naar de EU.