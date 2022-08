Paniek bij grote bedrijven: ‘Productie stilleggen of verhuizen, het valt allemaal niet meer uit te sluiten’

Door de verviervoudiging van de gasprijs in juli en augustus is het voor heel wat grote Belgische bedrijven stilaan overleven. Dat zegt Peter Claes, spreekbuis van de bedrijven die heel veel energie nodig hebben.

‘Ik heb de voorbije weken zeker de helft van de bedrijven die lid zijn van Febeliec (de Belgische federatie van energie-intensieve bedrijven, red.) aan de lijn gehad om te zeggen dat de almaar hogere gas- en elektriciteitsprijzen voor hen onhoudbaar aan het worden zijn.’ Peter Claes, de directeur van Febeliec, windt er geen doekjes rond dat de situatie bijzonder ernstig is. ‘Bedrijven zitten in een overlevingsmodus. Ze zijn nu aan het bekijken wat ze zullen doen. Stilleggen. Verhuizen. Het valt allemaal niet meer uit te sluiten.’

Dat werd tijdens een persbriefing woensdagmorgen geïllustreerd door Geert Vannuffelen, de topman van de aluminiumfabriek Alvance in Duffel. Hij maakte duidelijk dat voor de rest van het jaar verliezen niet te vermijden zijn. ‘We produceren nog wel, maar onze afzetmarkten koelen af en tegelijk worden onze producten door de hoge energiekosten almaar duurder.’

• Hoge energieprijzen dwingen bedrijven productie stil te leggen

Volgens Claes is voor heel wat bedrijven produceren zo goed als onmogelijk aan het worden. Hij stelt dat, na de inoxfabriek van Aperam, nog andere bedrijven overwegen om de productie stil te leggen of terug te schroeven. Als de gasprijzen nog lang hoog blijven, leidt het onvermijdelijk tot een verhuis van industriële activiteiten vanuit België en heel Europa naar andere regio’s in de wereld.

Zijn conclusie is dat het zal leiden tot een enorme verarming. Claes schat dat als de gasprijzen heel 2023 op het huidige hoge peil blijven, de Belgen 45 miljard euro meer moeten uitgeven voor hun gasverbruik. Dat staat gelijk aan 10 procent van het Belgische bruto binnenlands product. Met andere woorden: tien procent van de welvaart van ons land riskeert te verdwijnen.

Volgens Febeliec is de enige echte uitweg uit de huidige energiecrisis maken dat de gasprijs fors daalt. ‘Dat is niet makkelijk’, geeft Claes meteen toe. Die gasprijs doen dalen, betekent onderhandelen met de gasproducenten over lagere prijzen of een prijsplafond. En openstaan voor onderhandelingen over het afsluiten van lange termijncontracten voor de levering van aardgas. Dat moet op kort termijn gebeuren. ‘Dat lijkt onmogelijk, maar het zal moeten. Elke dag langer betekent dat Europa en ook België bloeden en dat de overlevingskansen van heel wat bedrijven kleiner worden.’